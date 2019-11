Del Potro no jugará la exhibición con Federer y su lugar será ocupado por el alemán Zverev

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció hoy que no jugará la exhibición programada con el suizo Roger Federer para el miércoles 20 de noviembre en Villa Soldati, debido a que aún no se recuperó de la lesión que padece en su rodilla, y adelantó que su reemplazante será el alemán Alexander Zverev.



"Les quería contar que lamentablemente no voy a jugar el partido con Federer. A pesar de haber estado entrenando fuerte durante estos últimos días, me di cuenta que la rodilla no está a nivel para jugar ante el mejor de la historia", confesó el tandilense, de 31 años, en un video que subió a las redes sociales para explicar un nuevo sinsabor en su carrera, signada por las lesiones.



Del Potro, actualmente relegado al puesto 122 del ranking mundial de la ATP luego de haber sido tres del planeta hace apenas un año, no compite desde el 19 de junio pasado, cuando se resintió de la fisura en la rótula derecha que se le había originado en octubre de 2018 en el Masters 1000 de Shanghai, en este caso mientras disputaba el abierto de Queen's, en Londres.



El tandilense jugó por última vez ante el canadiense Denis Shapovalov, a quien superó por 7-5 y 6-4 en la ronda inicial de Queen's, luego no pudo presentarse por la lesión al siguiente partido ante el español Feliciano López, más tarde fue operado en España por el doctor Angel Ruiz Cotorro y planeaba regresar en el ATP de Estocolmo, en octubre pasado, pero tampoco pudo hacerlo porque los dolores en la rodilla persistían.



"Creo que ustedes merecen un partido de muy buen nivel, de alta de calidad, y no estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr y por respeto al esfuerzo que hicieron para estar en el evento prefiero dar un paso al costado y dejarle mi lugar a Zverev, quien sin dudas hará un gran partido y ofrecerá un espectáculo como corresponde", añadió Del Potro.



Pese a la baja de Del Potro, la exhibición con el eximio tenista suizo de 38 años y dueño de 20 títulos de Grand Slam igual se jugará, solo que será ante Zverev, un tenista instalado en el 'top ten' desde su séptimo puesto en el ranking mundial.



La exhibición se concretará el miércoles próximo, a las 18, como estaba previsto, en el estadio Mary Terán de Wells, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.



Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos, llegará a la Argentina el lunes junto a Zverev y ofrecerán una serie de cinco exhibiciones en latinoamérica.



La primera será en Santiago, Chile, el martes, luego seguirá con la de Buenos Aires, tras lo cual se enfrentarán el 22 en Bogotá, el 23 en México y la última en Quito el 24 de noviembre.



"Hice todo lo que me recomendaron los médicos y todavía no estoy en condiciones de jugar. Seguiré entrenando y rehabilitando la rodilla, dando el máximo para poder regresar lo antes posible. Fue un año frustrante en general y era era raro que termine de otar manera, así que les agradezco el cariño y amor que me brindaron", admitió Del Potro.



El campeón del US Open 2009, el título más importante de los 22 que conquistó en el circuito, en una colección que incluye además la Copa Davis de 2016 y dos medallas olímpicas, en Londres 2012 (bronce) y Río 2016 (plata), se refirió por último con elogios al suizo Federer.



"Disfruten de un gran partido y de poder ver al mejor de la historia en la Argentina. Hasta pronto", concluyó Del Potro, una vez más postergado por una lesión, el gran estigma que lo persiguió durante su carrera, que igualmente fue brillante.