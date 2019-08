Delfina Chaves habló del cariñoso video en el que está con Albert Baró

La actriz se refririó a las imágenes en las que está “muy cerca” de su compañero de elenco en Argentina, tierra de amor y venganza.

Delfina Chaves y Alberto Baró son de los protagonistas más relevantes de Argentina, tierra de amor y venganza y desde que la ficción está al aire, los rumores de romance entre ellos son más que frecuentes.

Y recientemente en Los ángeles de la mañana publicaron desde su cuenta de Twitter un video en el que se los ve a Lucía y Bruno (sus nombres en la ficción) muy cariñosos en un alto de la grabación. Y los fanáticos comenzaron a ilusionarse con un blanqueo de relación, más teniendo en cuenta que Baró se habría distanciado de su pareja, quien viajó de nuevo a Europa.

Lo cierto es que la hermana de Paula Chaves fue consultada por ese famoso video y aclaró que solo son amigos, que ella conoció a la pareja de Albert y que no tiene idea de si siguen juntos o no.

“Es un pase de letra. No es mimos. En el pase de letra hay que darse un beso… No puedo creer estar explicando esto. Cuando vos pasás letra hay un ensayo que se hace previo a grabar la escena donde los cámaras tienen que probar el foco. Y para no darte un beso, porque no te vas a dar un beso si no está grabado, hacés el acercamiento...“, explicó Delfi sobre lo que se puede deducir como un intento de beso fuera de libreto.

“¡Perdón! Esperaban otra respuesta. Es una locura. Yo no lo puedo creer, estoy tan sorprendida como vos”, le dijo luego a la notera cuando le preguntó sobre la pasión que sienten los fans por la pareja de ficción.

Y finalmente Delfi aclaró que son “re, súper” amigos con Albert, y en cuanto a si el español está en pareja aclaró: “La verdad es que no lo sé. Me parece que es algo que tiene que contar él, no me voy a meter en su vida privada, no sé cómo están las cosas con ella”.

