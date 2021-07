Della Motta viajó a Entre Ríos para competir el fin de semana

En la continuidad del Calendario 2021 del Turismo Carretera, este fin de semana se disputará la 7ª fecha del TC en el Autódromo de Concordia, donde el piloto sanjuanino Facundo Della Motta, representará a San Juan en la categoría más importante y popular de nuestro país.

El piloto sanjuanino que corre con el Torino #27 del Candela Competición, se encuentra en viaje hacia Concordia, donde al momento de llegar debe someterse al testeo obligatorio antes del ingreso al autódromo. La actividad en pista arrancará el sábado con las tandas de entrenamiento a las 11:08 y posteriormente con la clasificación desde las 15:50 hs.

“Se trabajó mucho después de la última carrera en revisar cada una de las partes que componen el auto y para intentar encontrar fatiga de materiales, que es lo que nos viene complicando junto al equipo y nos hace no poder terminar las carreras”, comentó Facundo en referencia al trabajo realizado en la previa de esta fecha y en tratar de minimizar la posibilidad de abandono, algo que tiene a maltraer al sanjuanino y a su equipo. “El auto, a nivel general evoluciona carrera tras carrera, los resultados parciales son buenos. Me encuentro entre los 20 de adelante en entrenamientos y esto hace que me ilusione con que el rendimiento que es bueno, pero lamentablemente a la hora de correr hay algún elemento que nos hace abandonar. Asi que espero que este sea el primer fin de semana donde se pueda demostrar la potencialidad del auto y la confiabilidad nos acompañe”, sentenció el sanjuanino con el firme deseo que la suerte cambie, ya que se trabajó arduamente para evitar algún contratiempo mecánico en la final.

Facundo sabe que debe encontrar ese gran resultado que busca junto a su equipo, ya que de seis carreras disputadas ha podido finalizar solo en dos y con un 14º lugar como mejor resultado de este año. Facundo, clasificará el sábado desde las 15:50 hs televisado en vivo a través de la TV Pública.