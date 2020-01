Demoran a un sobrino de Ricardo Fort por un choque en el que murieron dos mujeres en la Panamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El músico Thomas Alan Fort, sobrino del fallecido millonario Ricardo Fort, fue demorado hoy acusado de ser el conductor que el 5 de enero provocó con una camioneta un accidente de tránsito en el que dos mujeres fallecieron, cuando el auto en el que circulaban perdió el control y chocó contra el guardarrail de la autopista Panamericana, a la altura de Don Torcuato, informaron fuentes de la investigación.



El procedimiento fue realizado esta tarde por efectivo de la Sub DDI de Tigre, cuando Fort (30) se hallaba en el canal América, en el barrio porteño de Palermo, tras lo cual fue trasladado a una sede judicial donde la fiscal María Virginia Toso, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, le imputó el delito de “doble homicidio culposo triplemente agravado y dobles lesiones culposas agravadas”.



Además de ser demorado, los efectivos policiales secuestraron en Palermo la camioneta Dodge RAM negra que al parecer conducía Fort el día del accidente y que ahora será sometida a una pericia accidentológica para determinar su participación y la mecánica del hecho.



El hecho ocurrió el 5 de enero a las 4.15, en el kilómetro 24 de la Panamericana, sentido Capital Federal, cuando un Volkswagen perdió el control, se estrelló contra el guardarrail de la derecha y fallecieron dos de sus cinco ocupantes.



Las víctimas fueron identificadas como Nora Aguilera (67) y Camila Szadura (20), quienes eran madre e hija y viajaban en el asiento trasero del Polo.



El padre de familia y conductor sufrió lesiones leves, mientras que su yerno, que viajaba en el asiento del acompañante, y otra hija que iba atrás, sufrieron lesiones graves.



La familia, que es oriunda de la localidad bonaerense de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, después de varios años sin poder tomarse vacaciones, viajaba a la costa rumbo a Santa Teresita al momento del accidente, dijeron los pesquisas.



Según la investigación de la fiscal Toso, que ahora deberá corroborarse con pericias, Fort conducía a unos 180 kilómetros por hora y en una maniobra para rebasar el auto de las víctimas, hizo que ese vehículo perdiera el control y chocara, y se fugó del lugar sin detenerse a asistir a las víctimas.



Como el accidente no quedó registrado por ninguna cámara de seguridad porque el domo del sitio más próximo filmó en otro ángulo, la investigación fue compleja, pero los pesquisas llegaron a identificar a Fort como posible autor del hecho gracias a otros videos, un testigo clave y las cámaras de un peaje.



En unos de los videos que observaron los investigadores se veía pasar una grúa cuyo chofer se convirtió en el testigo clave de la causa, ya que fue quien le dijo a la fiscalía que el vehículo que había provocado todo era una camioneta Dodge RAM negra.



El hombre declaró ante la fiscal Toso que aquella madrugada él venía conduciendo por el cuarto carril de la Panamericana cuando sintió un bocinazo y vio que por el quinto carril rápido una camioneta negra hacía juego de luces para pasar a un auto Polo que tenía adelante.



Luego el testigo vio que el Polo perdió el control, tocó su grúa y cruzó hacia la derecha todos los carriles de la autopista hasta estrellarse contra el guardarrail de la derecha.



El conductor de la grúa paró a 400 metros para intentar tomar los datos del Polo para el seguro, sin saber que habían muerto dos personas pero el personal de Autopista del Sol que había llegado al sitio del accidente le dijo que se retirara porque estorbaba el tránsito.



Al declarar, el hombre conocedor de vehículos, le dijo a la fiscal que estaba “seguro” por el sonido estruendoso de la bocina, que esa camioneta que pasó a una velocidad que él calculaba en 180 kilómetro, era una Dodge RAM.



Toso mandó a revisar nuevamente los videos y en ese análisis se identificó el paso de una Dodge RAM negra como la descripta por el testigo a las 4.09 por una de las barreras automáticas del peaje de Henry Ford, de la Panamericana.



Otro dato que logró recabar la fiscal es que esa misma madrugada Fort, su novia y su cuñada venían de Uruguay y está registrado en Migraciones que pasaron con la Dodge RAM el paso fronterizo de Fray Bentos a la 1.54, es decir un poco más de dos horas antes del accidente, lo que refuerza la sospecha de que el conductor viajaba a muy alta velocidad.



Fuentes de la investigación indicaron que Fort no quedará detenido por el tipo de delito que se le imputa –es excarcelable-, y que la indagatoria será luego de las pericias sobre la camioneta.