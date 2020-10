Dengue: controlarán obras en construcción, viveros y gomerías en San Juan para evitar los criaderos

Con la llegada del calor, autoridades sanitarias comenzaron a desandar el plan de acción para frenar el avance del mosquito Aedes Aegypti transmisor del dengue. En ese marco, capacitan a diferentes personas para la eliminación de los criaderos de larvas.

Desde Control de Vectores esperan que en los próximos días puedan conformar un equipo de inspectores que controlará obras en construcción, viveros y gomerías en San Juan para erradicar los huevos que quedaron depositados de la temporada anterior.

“Hay que eliminar los huevos y por ende los criaderos que son nada más y nada menos que los recipientes de agua estancada”, dijo a DIARIO HUARPE Liliana Salvá, referente del organismo.

La funcionaria precisó que desde el mes de septiembre comenzaron con esta campaña. Esto tiene que ver con el inicio de los calores en la provincia. “En este momento están eclosionando los huevos que fueron depositados en mayo o en los últimos días de calor y ahora empieza el ciclo, por eso es importante cortarlo”, expresó Salvá.

La referente dijo que es clave la eliminación de criaderos. Uno de los trabajos fundamentales es desechar recipientes con agua estancada o cepillarles las paredes para romper los huevos. Esas dos tareas reciben el nombre de inspección ocular, es decir, la detección del nodo reproductivo y luego el tratamiento focal para erradicarlo.

“Son procedimientos físicos, no químicos”, con esa frase Salvá dijo que, por el momento, no prevén fumigaciones hasta no detectar casos puntuales de dengue. Aseguró que ese procedimiento ocurre cuando hay infectados para evitar así la circulación viral.

Con respecto a eso, la funcionaria indicó que San Juan cortó la cadena en el mes de junio cuando detectaron a las últimas personas con la enfermedad y actualmente no hay mosquitos transmisores en el plano local.

“Hay lugares en Argentina y en Brasil que al ser templados mantienen el mosquito todo el año, pero nosotros, debido a nuestro clima, se cortó en junio y no tenemos más casos”, argumentó. Sin embargo, insistió que la provincia está a expensas de aquellos que lleguen desde afuera y “puedan traer el virus”.

Dato

De acuerdo al registro sanitario en la temporada 2019-2020 hubo 121 casos de dengue en San Juan: 15 importados y 106 autóctonos. Comentaron que el brote se pudo controlar porque “llegó tarde”, se dio durante los meses de marzo y abril de este año.

Previsión

Salvá contó que “si tomamos las medidas preventivas no tendríamos el brote”, de lo contrario el mes de febrero sería el foco de contagio en la provincia.

“Los viajes están limitados y no vamos a tener tanta gente que circule, por eso este verano puede ser que sea atípico. Vamos a estar a expensas de las personas que pasen”, indicó.

Zonas calientes

Todavía no hay sectores determinados en San Juan en cuanto a la proliferación del mosquito, aunque las autoridades trabajan en Valle Fértil, por ser colindante a La Rioja donde se produjo una gran cantidad de casos, y en Rawson. En este último departamento hay brigadas que recorren cada uno de los barrios para intensificar las medidas de prevención.

Frase