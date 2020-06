Denuncian al ex intendente Julián Gil por el presunto abuso sexual de una menor

Una denuncia radicada en el Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI) puso en jaque la libertad del ex intendente de Caucete Julián Gil, quien por el momento está libre hasta tanto el juez de la causa ordene lo contrario. La acusación es por parte de la madre de una chica que actualmente tiene 17 años, quien le contó lo que habría ocurrido un año atrás.

Si bien el acusado no ha sido notificado aún porque la causa no tiene dictamen, se espera que cerca del mediodía de este martes suceda eso y se curse la cédula de notificación al ex jefe comunal caucetero.

El caso fue denunciado el pasado viernes por la madre de la menor en ANIVI, acusando a Gil de haberla manoseado cuando la chica tenía 16 años. El hecho habría sido cuando estaba visitado a su hermana, quien habría mantenido una relación con el funcionario.

La investigación recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Benedicto Correa, quien determinará en horas de la mañana de este martes los pasos a seguir con el profesor y abogado Julián Gil.

Quien está llevando adelante el caso es la fiscal Claudia Salica, quien está recabando información y testimonios de la madre de la víctima y esperará obtener datos de la menor en Cámara Gesell. También hará lo mismo con el acusado una vez que se fije fecha de indagatoria para Gil.