Denuncian que tras perder elecciones, Macri cedió a la Ciudad inmuebles por $ 16.000 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, denunció hoy que, tras perder las elecciones generales, el todavía presidente Mauricio Macri habilitó la transferencia de 31 inmuebles de la Nación hacia la ciudad de Buenos Aires por un monto de 16 mil millones de pesos.



Inmuebles y terrenos que pertenecían al Estado nacional por las zonas de Palermo y Caballito fueron cedidos a la Ciudad "para la especulación inmobiliaria", según Cosentino, quien se encontró con este panorama una semana después de haber asumido en el organismo.



"Estamos hablando desde la legitimidad y el valor de una lógica institucional de Gobierno, no desde un plano legal, aunque lo analizaremos", aseveró Cosentino quien informó, en declaraciones a Télam, que "si hubiese dolo del Estado, se intervendrá".



De todas formas, "lo asombroso es la discrecionalidad y la decisión apresurada de bienes", explicó el titular de AABE.



Voceros del Ejecutivo porteño dijeron, ante la consulta de Télam, que por ahora no se dará información del tema ni se responderá la denuncia.



El 28 de octubre, un día después de que quedara en camino su chance de reelección tras ser superado en primera vuelta por Alberto Fernández, el entonces presidente Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia por el que se habilitó a "dar en pago" inmuebles del Estado nacional a las provincias "a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera".



Sin embargo, según Cosentino, no se vio esa cesión de terrenos en otras provincias, al menos "en los últimos tres meses", de acuerdo a los resultados a priori de los estudios que se están llevando a cabo respecto de las decisiones tomadas en la gestión anterior.



La Agencia de Administración de Bienes del Estado es un organismo descentralizado que depende de la Jefatura de Gabinete, y en el que Cosentino asumió hace una semana, por lo que se está en plena elaboración de un diagnóstico de la situación.



Desde el decreto habilitante y en forma sostenida durante tres meses, se publicaron en el Boletín Oficial la cesión de 31 inmuebles que dependían de Nación, para ser entregados a la Ciudad de Buenos Aires.



El monto total de los bienes transferidos asciende a 15.800 millones de pesos, cifra que obtuvo la nueva gestión de AABE al hacer un recuento de los montos tanto en pesos como en dólares.



De acuerdo a lo informado desde el organismo, las dos transferencias de mayor valor están relacionadas con proyectos vinculados al Paseo del Bajo, y con convenios sobre viaductos firmados entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Ciudad.



Los terrenos transferidos, habilitados previamente por el decreto 740/2019, se otorgaron como parte de pago a la ciudad de Buenos Aires tras firmar ésta un convenio con el Estado Nacional por el cual la administración a cargo de Horacio Rodríguez Larreta se hace cargo de obras de mejoras que originalmente debían quedar a cargo de Nación.



Sin embargo, esas obras nunca se hicieron, por lo que a la Ciudad "se le pagó por anticipado" y "se le dio terrenos en compensación de obras futuras", explicó Cosentino, quien agregó que el convenio se realizó a través de la sociedad Plaza Ferroviaria, que tiene el 95% de las acciones del Fondo de Garantía de la Anses.



Esto significa que los inmuebles que se cedieron a la Ciudad formaban parte de los bienes de la Anses, lo que descapitaliza el ahorro que se genera para pagarle a los jubilados.



La nueva administración de AABE también cuestionó que se la concesión del viaducto San Martín se firmó a contrarreloj, más precisamente, el 9 de diciembre a las 20; sin embargo, ésta comienza por 30 años en enero de 2025.



Más temprano, Cosentino habló con Radio 10, radio en la que afirmó que existió, desde la administración nacional, "una clara intención de beneficiar a la Ciudad" otorgando "escrituras de mucho valor comercial" y con una "notoria voluntad de hacer rápido la transferencia de inmuebles" del Estado nacional al municipal.



"Son recursos de todos los argentinos que se otorgaron al Gobierno de la Ciudad con la idea de cancelar deudas que tenía Nación, y en ese sentido se transfirieron 15.800 millones de pesos en escrituras de terrenos de mucho valor comercial", dijo Cosentino.



La información se dio a conocer en medio del debate sobre la coparticipación, que comenzó cuando el presidente Alberto Fernández anunció que reduciría en al menos un punto el presupuesto destinado a la Ciudad de Buenos Aires, luego de que Macri haya aumentado por decreto el monto otorgado al distrito que lo impulsó para la presidencia.