Denunciaron la desaparición del diputado que denunció un escándalo de sobornos en Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado opositor venezolano Ismael León, quien denunció un reciente escándalo de sobornos que involucró a otros legisladores, desapareció hoy luego de reunirse con decenas de colegas, denunciaron la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y el partido Voluntad Popular (VP).



"Denunciamos la desaparición del diputado a la AN Ismael León; desde las 9, aproximadamente, sus familiares, amigos y compañeros perdimos contacto con él", anunció la AN en su cuenta oficial en Twitter.



"Extraoficialmente se conoció que una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo interceptó en la avenida Libertador, de Caracas", informó VP -el partido al que pertenece León- en un comunicado de prensa.



León participó esta mañana de una reunión en la sede del partido Acción Democrática (AD), en la que más de 90 diputados decidieron no acudir al palacio legislativo debido a la presencia de colectivos, y, en su lugar, partir hacia una plaza en Cumbres de Curumo, en el este de Caracas, para realizar allí la sesión parlamentaria programada para hoy.



Sin embargo, antes de emprender el trayecto, perdieron contacto con el diputado, según fuentes de VP, el partido al que también pertenece el presidente interino de la república designado por la AN, Juan Guaidó, indicaron voceros opositores citados por la agencia de noticias EFE.



La nota de VP agregó que "minutos antes de su desaparición forzada, León había denunciado a un medio internacional la acción ilegal de las FAES y de los colectivos, calificándolos de terroristas por golpear, hostigar y secuestrar a inocentes".



En Venezuela se llama "colectivos" a grupos de civiles chavistas armados, a los que la oposición responsabilizó de un tiroteo a un grupo de legisladores, ocurrido la semana pasada y por el cual fueron felicitados por el número dos del chavismo, capitán Diosdado Cabello.



VP agregó que León es "perseguido públicamente por el régimen (del presidente Nicolás Maduro) por denunciar los casos de corrupción de los sobrinos de (la primera dama) Cilia Flores, (el empresario) Raúl Gorrín y la operación Alacrán".



Semanas atrás, León denunció la "operación Alacrán", una red de sobornos a varios legisladores opositores con el objeto de evitar el 5 de este mes la reelección de Guaidó como presidente de la AN.



Esa denuncia incluyó a legisladores que días atrás habían sido señalados por el diputado José Guerra y por el diario digital Armando Info de haber participado en un esquema de tráfico de influencias a favor de empresarios sancionados por Estados Unidos por realizar negocios con el gobierno de Maduros.



Entre los diputados cuestionados -que por ese motivo fueron expulsados de sus partidos- figuran Luis Parra y José Gregorio Noriega, nombrados presidente y segundo vicepresidente de la AN en una sesión sin quórum por la minoría del chavismo y sus aliados.



Este fin de semana, el diputado Alfonso Marquina divulgó la grabación de una conversación en la que, supuestamente, Noriega le ofrece 700.000 dólares para que votara por Parra y no por Guaidó.