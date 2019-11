Denunciaron por violencia de género al jugador de Racing Jonatan Cristaldo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jugador de Racing, Jonatan Cristaldo fue denunciado por su pareja Morella de Las Heras por violencia de género, luego de que el domingo pasado la golpeó en el rosto, según denunció la joven en un video.



La mujer, de 28 años, sufrió heridas leves luego de la agresión e hizo la denuncia contra el delantero del equipo de Avellaneda en la sede policial Departamento Rincón de Milberg, partido bonaerense de Tigre.



En un video que subió a sus redes sociales, De Las Heras relató: "Acá, cómo me dejó la cara, cómo me dejó. Cómo me arrastró por el piso, por el cuarto. Acá está el buenito. ¿Por qué no filmás esto ya que tanto te gusta grabar? Cómo me arrastró por acá, se ve el agua por el piso. Mirá cómo tengo la cara, toda hinchada".



De acuerdo con los dichos de la mujer, Cristaldo la golpeó "sin mediar palabra" mientras ella estaba descansando en el domicilio que ambos comparten en la calle Santa María de Las Conchas al 4200, en la zona norte del Gran Buenos Aires.



La causa quedó a cargo de Juan Diego Callegari de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Género de Tigre, que está investigando la supuesta agresión del jugador, mientras que a la mujer se le entregó un botón antipánico.



También se dio intervención al Tribunal de Familia de Tigre, al Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía y a personal de Fortalecimiento familiar de la Municipalidad.



Cristaldo surgió como jugador en Vélez en el año 2007 y desde 2018 forma parte del plantel profesional de Racing.