Desamparados ganó un partidazo y depende de sí mismo para clasificar en la última fecha

Por la anteúltima fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A, Sportivo Desamparados obtuvo una victoria muy importante ante su gente en El Serpentario por 1 a 0 frente a Sansinena de Gral. Cerri de Bahía Blanca con el gol de Matías Garrido.

El Víbora comenzó metiéndole mucha presión a la visita y esa presión hizo efecto a los 5 minutos cuando Cáceres y Tapia hicieron una buena jugada, habilitaron a Matías Garrido que parado en el punto penal, definió cruzado para anotar el único tanto del partido.

A partir de ahí, Sansinena se adueñó de la pelota y lo empezó a meter en su propia área al Puyutano. Antú Hernández, el enganche de Sansinena comenzó a hacerse la manija del equipo y, como el conjunto bahiense tenía mucha altura en sus jugadores, buscaba siempre por la vía aérea, pero se toparon con Federico Díaz, que le sacó un cabezazo bárabaro a Osinaga.

El equipo de Marcelo Fuentes esperaba que se terminara la primera parte para irse al descanso y aclarar las ideas para el complemento.

En la segunda parte, la visita continuó de la misma manera, manejando la pelota y llenando el área de Desamparados de centros. Federico Díaz se transofrmó en figura, sacaba todo lo que llegaba a su portería.

Federico Díaz, arquero y figura del Víbora / Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE

Pero también el Víbora le quedaba espacio para sacar las contras. Sansinena jugaba contra el reloj y cada minuto que pasaba, le pesaba cada vez más a la visita que atacaba bien, pero se descuidaba mucho defensivamente. Así, de esa manera el dueño de casa tuvo algunos contragolpes que no pudo culminarlos en gol. Primero Garrido que le pegó y el arquero pareció que se habia metido con pelota adentro del arco, pero el árbitro no cobró el gol aduciendo que la pelota no había ingresado. Después una jugada clarísima que terminó en centro de Tapia para Santiago Ceballos, pero éste la cabeceó increíblemente arriba del travesaño perdiendo una situación inmejorable.

En la parte final, Sansinena se quedó sin piernas acusando el calor de más de 30 grados que hizo en la tarde del domingo en San Juan. Por eso, Desamparados intentaba llevarse la pelota lejos de su arco para no sufrir en el propio. De esa manera, el árbitro José Díaz marcó el círculo central y Sportivo celebró un importante triunfo y tres puntos que le permiten depender de sí mismo en la última fecha cuando visita a Juventud Unida de San Luis en busca de la clasificación.

El fin de semana que viene se definirán los dos lugares que restan para conocer a los ocho clasificados, por lo cual hay cuatro equipos que lucharán por esos dos lugares, entre los que uno de ellos es el Víbora (43 puntos) que visitará a Juventud Unida de San Luis (44), Olimpo (46) ante el ya clasificado Independiente de Chivilcoy (48), el ya eliminado Huracán Las Heras (32) ante Ferro de Pico (43), el eliminado Camioneros (29) ante Villa Mitre (43).

Clasificado, Peñarol se trajo una derrota de Bolivar

El Bohemio sufrió una derrota ante Ciudad de Bolivar por la penúltima fecha de la Zona Sur del Federal A, fue por 3 a 1 como visitante, pero no fue tan dolorosa teniendo en cuenta que el equipo de Edgardo "Cuca" Herrera ya se había asegurado un lugar en los play off en la fecha pasada.

Bolivar se puso en ventaja a los 35 minutos con gol del sanjuanino Enzo Fernández, mientras que tres minutos más tarde Luciano Vázquez puso el 2 a 0. Antes del final de la primera parte, Emanuel Yori marcó el descuento a los 42 minutos.

El dueño de casa sentenció la historia a los 36 minutos del complemento, cuando Diego Ramírez puso cifras definitivas 3 a 1. A pesar de la victoria, Bolivar ya se quedó sin chances de clasificar, mientras que Peñarol deberá recibir en la última fecha a Estudiantes de San Luis para cerrar una muy buena fase clasificatoria y esperar saber en que posición finalizará para que se defina el rival en los play off.