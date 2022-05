Desamparados le cedió la localía a San Martín para el clásico sanjuanino

No tener el Serpentario en condiciones es un grave problema para Desamparados, que ya sufriéndolo en el Torneo Federal A, ahora se trasladó el campeonato local y justamente en una fecha clave, la 14, en la que deberá recibir a San Martín en el clásico sanjuanino el próximo domingo.

Desamparados transita, desde hace tiempo, una etapa muy complicada en cuanto al suelo de su cancha. La sequía impide el riego y las napas de agua, pese a los trabajos realizados, no aparecen. Hoy luce sin césped y su superficie no está apta para la práctica de fútbol a alto nivel. Por eso hace de local en cancha de Trinidad, pero este domingo antes San Martín no podrá y decidió cederle la localía al verdinegro y jugarlo en el estadio Hilario Sánchez.

No tener su cancha en condiciones, con el estadio del Bicentenario en etapa de resembrado y con Trinidad que también juega el domingo en su reducto y al mismo horario, llevó a la dirigencia del Víbora a tener que recurrir a jugar el clásico contra su archirrival en cancha de éstos.

Y se da en un momento clave para San Martín, dado que está peleando el torneo y jugarlo en Concepción es un plus extra que no querrá dejar pasar, a la vez que los hinchas puyutanos son los que se manifestaron en las redes, con un descontento amplio por tratarse del clásico.

Programación completo de la 14° fecha:

Sábado 21 de Mayo, 16hs (14hs la 4ta División)

Colon Junior - Rivadavia

San Lorenzo - Sarmiento

Villa Obrera - Juv. Zondina

Aberastain - Sp.9 de Julio

Alianza - Atenas

Marquesado - Juv. Unida

Domingo 22 de Mayo, 11.30hs (9.30 la 4ta División)

Carpintería - Árbol Verde

Trinidad - Del Bono

Desamparados - San Martín (Hilario Sánchez)

Lunes 23 de Mayo, 16hs (14hs la 4ta División)

Peñarol vs. Unión