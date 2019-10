Desamparados no pudo con Cipolletti en el debut de Godoy

La popular frase futbolera que reza “técnico que debuta, gana” no se cumplió esta vez en Sportivo Desamparados. Es que el estreno en la dirección técnica de Nazareno Godoy no fue con una victoria y sí con un empate sin goles que dejó sabor a poco en Puyuta. El Víbora no pudo con Cipolletti de Río Negro que tampoco mostró solidez y el partido válido por la 9ª fecha del Torneo Federal A que pintó como ilusión fue mutando a un aburrido encuentro que dejó a Desamparados con la misma urgencia que tenía antes de jugar: ganar.

El planteo de Godoy no fue algo sorprendiera porque colocó cuatro hombres en el fondo y un jugador en el medio. Delante de él una línea de tres con el Bichín Ariel Sánchez en la mitad y arriba dos delanteros siendo el Mago Silvio Prieto uno de ellos. La inyección de Godoy y Prieto como titular no fueron lo suficiente para sacar una ventaja y pese a eso la presentación en el primer tiempo fue buena.

Arrancó mejor Cipolleti, siendo más incisivo, tratando de salir rápido desde el fondo y dominando el balón. A Desamparados le costó encontrarle la vuelta e inclusive Ibarlucea tuvo que salir lejos para subsanar un error del arquero Cruzat.

Desamparados no tuvo el funcionamiento que se esperaba en el primer tiempo porque le faltó fútbol. Se metió en el campo rival promediando el primer tiempo, pero el rival se replegó y lo empezó a complicar con pelotazos.

Sánchez jugó en el medio campo y no como carrilero que es como le gusta, suele y mejor le sienta jugar. Pero cosas como estas hicieron que a Desamparados le faltara movilidad, con un Prieto que tuvo que tirarse hacia atrás para poder conectarse con el balón. Acciones que hicieron que el marcador no se rompiera en el primer tiempo.

En el complemento el juego no varió mucho de lo que se había presentado en el primer tiempo.

Godoy buscó romper lo poco que había de juego con una variante sacando a uno de los históricos de Desamparados Silvio Prieto. Es que el Mago no estaba físicamente para jugar todo el partido sino un tiempo y si bien generó desequilibrio, no pudo herir la valla rival. En su lugar entró Martín Abraham.

Lo que tuvo el equipo que condujo hasta el último fin de semana Mauricio Magistretti, no varió respecto a lo presentado por los jugadores que puso Godoy pese al cambio de algunos nombres.

El equipo del entrenador chaqueño no jugó mal pero tuvo la gran falencia que arrastró a la salida del técnico mendocino: la falta de gol y la generación de jugadas claras de peligro.

Con el empate sin goles Sportivo Desamparados sigue penúltimo en la tabla de posiciones con 7 puntos en 8 presentaciones.