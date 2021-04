Desamparados y Peñarol debutan el domingo en el Federal A

FEDERAL A – FECHA 1

SÁBADO 10/04/2021

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 10/04/2021 16:00 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO* JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO CACERES NESTOR SANTIAGO DEL ESTERO

DOMINGO 11/04/2021

*SOL DE MAYO VIEDMA *FFCC OESTE G.P GENERAL PICO 11/04/2021 15:30 JULIO LUCIANO* EZEQUIEL CIPOLLETTI PARRA HERNANDEZ * SEBASTIAN MAURICIO SAN CARLOS DE BARILOCHE ESCOBAR GONZALO CARLOS CIPOLLETTI BRACCO CALEB TRELEW

*CAMIONEROS LUJAN LUJÁN *SP. DESAMPARADOS SAN JUAN 11/04/2021 15:30 SANZ * MARCELO ALEJANDRO MAR DEL PLATA ASCENSI MARIANO * EZEQUIEL ESCOBAR DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS SUAREZ LEONEL SAN ANTONIO DE ARECO

*CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR *ESTUDIANTES S.LUIS SAN LUIS 11/04/2021 15:30 TESTA SERGIO * BAHÍA BLANCA HOURTICOLOU * MARCOS GONZALO CNEL DORREGO NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO LEGUIZAMON PABLO RIO COLORADO

*DEP. MADRYN TRELEW *CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 11/04/2021 16:00 DIAZ JOSÉ* VILLA MERCEDES ANDREIS LAUTARO * AGUSTIN BAHÍA BLANCA BUSTOS EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO IBARNEGARY NICOLAS COMODORO RIVADAVIA

*OLIMPO BAHÍA BLANCA *CIPOLLETTI CIPOLLETTI 11/04/2021 16:00 NOVELLI SANZ * LUCAS ARIEL TANDIL SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA NOVELLI DIEGO SAUL TANDIL RUBIANO CRISTIAN SANTA ROSA

*DEPRO COLON (ER) *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 11/04/2021 16:00 GIL JOAQUIN SAN PEDRO CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA YACANTE * GUILLERMO LUJÁN FLEITAS HUGO ROSARIO

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS *SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 11/04/2021 16:00 VIÑAS NAHUEL * MAXIMILIANO ALCORTA OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO AMICONI BRUNO SALTO

*HURACAN L.HERAS MENDOZA *VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 11/04/2021 16:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS SAN FRANCISCO SILVA EMILIANO* ALEJANDRO LA RIOJA FLORES ROIG JUAN TILISARAO

*PEÑAROL SAN JUAN SAN JUAN *INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY 11/04/2021 16:30 LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA SERALES EMANUEL* CÓRDOBA BILLIONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA CARRANZA ALVARO VILLA MARÍA

*RACING CBA CÓRDOBA *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 11/04/2021 16:30 NUÑEZ PABLO* SAN JUAN GONZALEZ GABRIEL* SAN JUAN DURE MARIANA* BEATRIZ RESISTENCIA RIOS MARIA RESISTENCIA

*UNION S. RAFAELA * GIMNASIA Y TIRO SALTA 11/04/2021 16:30 MONSON BRIZUELA GASTON* DIEGO RÍO TERCERO CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE SILVESTRE ENZO SANTA FE

*CRAL. NORTE SALTA *BOCA UNIDOS CORRIENTES 11/04/2021 17:00 BEJAS NELSON* MATIAS TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA * ROMINA TUCUMÁN PONCE JOSÉ TUCUMÁN CARDOZO WALTER JUJUY

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 11/04/2021 17:30 RIVERO RODRIGO* HÉCTOR SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO PEREZ SERGIO CORRIENTES

*J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS *SANSINENA BAHÍA BLANCA 11/04/2021 18:00 MORON FRANCO* DAVID GENERAL PICO RAMONDA CRISTIAN * GENERAL PICO MARQUEZ SEBASTIAN* MENDOZA RAUJO GABRIEL MENDOZA