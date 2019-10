Desarrollan en San Luis un manto biodegradable para inhibir malezas en cultivos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un grupo interdisciplinario de investigadores encabezados por una química, un ingeniero agrónomo y una licenciada en nutrición desarrollaron en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) un recubrimiento biodegradable para huertas que impide el crecimiento de malezas de forma natural favoreciendo la producción de alimentos orgánicos. El Ecomanto fue uno de los proyectos que participó del concurso universitario de innovación UNSL Xi, informó hoy la Dirección de Prensa de esa casa de estudios. El proyecto nació de la preocupación que genera el desecho de polietilenos y plásticos que no se degradan de forma natural, como los silobolsas, que se utilizan para el acopio de cereales y que los investigadores proponen reemplazar con polímeros biodegradables. Se trata de un biopolímero que se extrae de la cáscara de frutos cítricos a través de un método denominado hidrólisis ácida o básica, explicó la doctora en Química María Guadalupe García, responsable de la propuesta, quien aclaró que el biopolímero se disuelve en un solvente que es agua, por lo que "no tiene ningún tipo de toxicidad". Además, señaló que puede aplicarse con un rociador sobre el suelo de cultivo cubriendo toda la superficie, para luego realizar las perforaciones en la tierra y colocar la semilla o plantín. "La preparación forma un manto sobre la tierra y después se trabaja como si fuera una película de las sintéticas comerciales, y puede ser utilizada por cualquier persona", en un jardín, un vivero o una huerta comunitaria, aclaró la científica. Por tratarse de un material obtenido de fuentes naturales, renovables y biodegradables como los biopolímeros, al finalizar su función puede quedar en los suelos ya que con el tiempo éste los absorbe de manera limpia y sustentable, indicó. El Ecomanto reemplaza el recubrimiento tradicional con materiales derivados del petróleo, que una vez que cumple su vida útil, queda en el ambiente contaminando y alterando los ciclos naturales de la vida animal y vegetal, de acuerdo al proyecto. Además, impide el crecimiento de malezas sin el agregado de químicos, lo que favorece el cultivo y producción de alimentos orgánicos. Los mantos sintéticos o de polietileno, cumplen un ciclo de 90 a 120 días y después hay que removerlo porque se deterioran o son erosionados por las condiciones climáticas y no se pueden reutilizar, mientras que al Ecomanto, no hace falta "removerlo" ya que se puede mezclar con la tierra por ser un componente que se biodegrada, contribuyendo al abono y al armado de un nuevo surco sobre el que "se puede volver a pulverizar", remarcó.