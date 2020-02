Desarrollan software para que pymes puedan competir en tecnología con empresas multinacionales

Una cooperativa de jóvenes rosarinos especialistas en informática desarrolló un original software para que pequeñas y medianas empresas (pymes) abaraten costos y puedan competir en tecnología con otras grandes compañías multinacionales.



El software denominado "DevPool", abreviatura de grupo de desarrollo, del inglés "development pool", fue diseñado por Redjar Jovel, que lidera un grupo de expertos en informática de Rosario, y que integran además, otras 14 personas de distintos lugares del país.



"DevPool es un grupo de desarrollo de sistemas, software, controladores, y sistemas de gestión. Es un espacio que permite que varias empresas puedan tener un software de alta calidad que contemple sus necesidades a un costo muy bajo", explicó Jovel a Télam.



Detalló que en el cinturón industrial de Rosario existen empresas cuyo principal proceso "es la transformación de la materia prima en un producto".



"Algunas ahora están usando (la hoja de cálculo) Excel y cuando tienen que contratar un sistema de control de producción, los precios están en dólares. Además, son sistemas que por ahí no tienen una integración real con lo que pasa en el país", agregó el experto.



Jovel explicó que este grupo de desarrollo está "tratando de juntar la mayor cantidad de esas empresas para que abaraten costos y cuenten con un sistema que desarrollamos en conjunto para empresas de ese sector, como por ejemplo las pymes".



"Los costos que tiene una pyme para desarrollar un sistema que sea solvente y resuelva sus demandas informáticas, es enorme si lo hace sola. Y la pyme que no está tecnificada es difícil que pueda optimizar su producción, sus tiempos", afirmó Jovel.



El especialista en informática dijo que por esa razón, desde la cooperativa que lidera, generaron "los espacios por rubro para que puedan juntarse varias pymes, con el objetivo de tener un desarrollo a medida, en función de lo que necesitan".



A su criterio, en el marco de la actual competencia, la empresa que "está más tecnificada puede tener un producto más barato, y quizás en mejores tiempos".



"Pero esa tecnificación es algo muy costoso, no está al alcance de las pymes y es ahí, donde nosotros juntamos a varias empresas de un rubro, y le damos una solución tecnológica", puntualizó Jovel.



Aseguró el software DevPool, "favorece a la industria nacional y ayuda al crecimiento de las pymes".



"En este difícil contexto en el que se encuentra el país, ponemos nuestro mejor conocimiento para ser motor de desarrollo y ayuda de quienes pueden generar nuevos empleos", finalizó el emprendedor rosarino.