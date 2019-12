Desconocidos atacan tres refinerías de petróleo en Siria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres instalaciones petroleras de la provincia siria de Homs, en el centro del país, fueron atacadas esta madrugada provocando daños materiales, informó hoy el gobierno sirio.



"Un ataque terrorista sistemático y simultáneo fue lanzado contra tres de nuestras instalaciones petroleras", anunció el Ministerio sirio de Petróleo y Recursos Minerales en un escueto comunicado en su página de Facebook.



Según la nota, el ataque tuvo como objetivo "la refinería y la planta de gas de Homs, en el sur de la provincia central, así como la estación de gas de Al Rayyan", lo que resultó en "daños en algunas de las unidades de producción".



Los bomberos acudieron al lugar de inmediato y sofocaron el incendio mientras que los equipos técnicos ya están reparando las unidades, informó la agencia de noticias siria SANA.



El gobierno no ha acusado a ningún actor ni ningún grupo ha asumido la autoría de los ataques, informó la agencia de noticias EFE.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG dirigida por la oposición al gobierno sirio, señaló que estos ataques aéreos, cuyo origen tampoco pudo identificar, fueron realizados con vehículos aéreos no tripulados, lo que llevó al incendio de las plantas después de que explotaran algunas tuberías.



La ONG, cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, aseguró que no hay información sobre pérdidas humanas.



Esta acción sucede 24 horas después, según el Observatorio, de un "violento ataque llevado a cabo por miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) contra una de las posiciones" del Gobierno sirio en el desierto de Homs.



El pasado 23 de marzo, el EI fue derrotado "territorialmente" en su último bastión en el este de Siria, sin embargo aún mantiene posiciones en el amplio desierto sirio, en el centro del país, y realiza ataques continuamente contra las tropas del Gobierno estacionadas en las zonas que controlan, cercana a la ciudad monumental de Palmira.



Tanto Homs como la provincia de Deir Ezzor son zonas ricas en petróleo.



Al este del río Éufrates, en Deir Ezor, se encuentran las tropas estadounidenses protegiendo las instalaciones petroleras de la amenaza yihadista después de retirarse del norte del país.