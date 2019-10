Desde "educar al soberano" a "educar para emprender": todos los fines que se le dio a la escuela

El "El Atlas de la educación: entre la desigualdad y la construcción de futuro", elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional y Le Monde, incluye un recorrido cronológico por las funciones asignadas a la educación bajo los diferentes modelos imperantes desde 1880 en adelante, y según el cual desde el 2015 apunta a "educar para emprender". Bajo el formato de infografía, el Director del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la UNIPE, Darío Pulfer da cuenta de que entre 1880 y 1904 el objetivo era "Educar al soberano" en términos de "formar a la ciudadanía". Posteriormente, entre 1904 y 1945 la educación adopta una finalidad "patriótica" pues su tarea es "integrar a los hijos de los inmigrantes bajo una identidad común". Durante el peronismo y la denominada "Revolución Libertadora" (1946-1958), el propósito era "educar para el trabajo" y se esperaba que las aulas "acompañaran la industrialización del país". Posteriormente, se buscó "educar para el desarrollo" (1958-1966), "para la modernización y la obediencia" (1966-1973), "para la liberación" (1973-1974), "para el orden vertical" (1974-1983), "para la democracia" (1983-1989) , "para la competitividad" (1999-2003) y "para una sociedad más justa" (2003-2015). "Durante la 'década k' se puso mucho énfasis en la educación como lugar de construcción de la igualdad social. Se buscaba que todos los chicos y adolescentes ingresen a la escuela con la premisa de que para poder educarlos, primero debían estar adentro. La creación de nuevas universidades claramente iba en ese sentido", aseguró a Télam el editor y coordinador del Atlas, Diego Rosemberg. Para Rosemberg, en el actual gobierno nacional prevalece una visión "de fuerza inversa", que se puso de manifiesto en frases como "nadie que nace en la pobreza va a la universidad", "caer en la escuela pública" y "¿qué es esto de universidades en todos lados?". "Simbólicamente, este gobierno puso a la educación en un lugar elitista y apostó a un modelo absolutamente meritocrático, que apuntaba a las responsabilidades individuales mientras el Estado intenta desatender las suyas", dijo. El especialista argumentó que para este modelo "la competencia es lo que hace mejorar al sistema", algo antes reservado al "trabajo colectivo". "Pero como la inclusión está en el ADN de la educación argentina, el sistema resistió esas políticas. Y ahora que muchos más chicos están adentro de las aulas, hace falta un fuerte shock de aprendizaje y trabajar fundamentalmente con los mayores de 15 para que no abandonen la escuela", dijo. Para los especialistas de UNIPE, el nuevo gobierno deberá "recuperar lo perdido presupuestariamente en estos cuatro años", al tiempo de proponer una nueva formación docente acorde a estos "nuevos públicos". "Para eso se impone una gran reforma del secundario: hay grandes consensos que este sistema no termina de seducir a los chicos porque fue pensado para otro modelo educativo, no tan inclusivo de los sectores más vulnerados", dijo.