Desde el Sindicato Médico denunciaron que hubo intimidaciones a médicos residentes por el paro

A un día del paro, el Sindicato Médico (SM) denunció aprietes a médicos residentes. La supuesta intimidación fue para que no participen de la medida de fuerza.

El paro, con fecha para el jueves 26 de agosto, consiste en un cese de actividades por el día. Intervenciones quirúrgicas y turnos reservados fueron suspendidos y trasladados, pero las terapias intensivas continuarán en funcionamiento, al igual que las urgencias.

Horas antes de que inicie la medida, el Secretario General del SM, Daniel Sanna, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE que en el Hospital Doctor Guillermo Rawson “intimidaron” a médicos residentes para que no apoyen la protesta. “Se les dijo a un grupo que no tenían derechos, que eran becarios y por eso no podían acompañar la medida”, manifestó el dirigente.

“Son acciones intimidatorias de algunas personas que desconocen los derechos sindicales porque si bien están en una etapa de formación, trabajan y son reconocidos por el Sindicato”, señaló Sanna. Asimismo, destacó que “el paro es legal y están amparados” y que “hay residentes que van a acompañar el paro”.

El reclamo

El Sindicato Médico tiene tres reclamos: una nueva mesa salarial para establecer aumentos que eviten que los sueldos de los trabajadores de la Salud queden por debajo de la inflación, jubilación con el 82% móvil y que sea aplicada la ley de carrera. Pese a que negoció sus pedidos con las autoridades de los ministerios de Salud y Hacienda, no consiguió llegar a un acuerdo.