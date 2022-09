Uno de los pasos importantes a la hora de iniciar la transferencia de un vehículo o moto, si se trata de un modelo 2001 en adelante o llega desde otra provincia, es la realización de la Verificación Policial. Este trámite tiene por finalidad la identificación del rodado por medio del grabado de cristales y autopartes, con el objetivo de desalentar el negocio de los autos mellizos y la venta de repuestos robados. Tras la autorización de un aumento, esta gestión tiene un nuevo valor a partir de este lunes.

El costo del trámite de la verificación para autos y motos sufrió un incremento aproximado del 16% en el caso de los vehículos y de un 21% para los motovehículos en las dos Plantas Verificadoras con la que cuenta la provincia. "El costo de la verificación, el grabado de autopartes y de cristales más el formulario 12 se han actualizado desde hoy. Este aumento se debe a un reclamo por parte de los trabajadores ante la inflación del país", dijo Rolando Díaz, director de la Planta Verificadora de San Juan, a DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que al momento de llegar, ya sea a la Planta Verificadora de Capital o la de Pocito, los costos son variados en función del trámite realizado. En el caso de solicitar la gestión completa, es decir, verificación policial, grabado de cristales y autopartes más el formulario 12 para los autos pasó de costar $6.800 a $7.900. Para las motos el precio cambió de $2.550 a $3.100.

"En el caso de que el usuario ya haya realizado la verificación y venda su vehículo o moto, el nuevo comprador no deberá abonar el total del trámite, sino sólo el costo del formulario 12 y la verificación policial", mencionó Díaz. De esta manera, únicamente será necesario abonar $3.600 para autos y $2.000 las motos. Ambas gestiones sufrieron un aumento de $650 y $350, respectivamente.

La ley provincial 1.707 es la encargada de darle el marco de obligatoriedad al trámite de verificación. "Se establece el grabado de autopartes para generar la trazabilidad y tratar de desalentar el comercio ilegal de las autopartes. Por otra parte, está la verificación policial, que es el complemento, con el expendio del formulario 12, que genera la autenticidad de ese vehículo", explicó el director.

Los peritos son los encargados de constatar que no exista cambios o adulteraciones en las partes o chasis del auto. "Es muy común que en el mercado de los autos mellizos los números sean cambiados para poner en el ruedo un auto robado y que no se detecte. En lo que va del año, radiamos 29 vehículos que no cumplían con los requisitos", aseguró el titular.

El nuevo aumento es el segundo en lo que va del año. "El 2 de enero actualizamos las tarifas un 40% y ahora sumamos el 16%", detalló Díaz.

Desde el pasado 5 de abril de 2021, todos los automotores inscriptos inicialmente a partir del 1 de enero de 2001, deben realizar de manera obligatoria la verificación policial. En el caso de las motos de fabricación nacional deberán hacerlo aquellas que hayan sido inscriptas inicialmente a partir del 1º de enero del 2004, en todas las cilindradas. Las motos importadas, sin tener en cuenta año ni cilindrada, deben hacer la verificación obligatoriamente.