Desde Salta, Huk encara una rica fusión de todo el folclore latino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los integrantes del grupo folclorico Los Jayitas decidieron iniciar una nueva etapa bajo el nombre Huk e incursionar en la fusión del folclore latino con el pop en la línea de Carlos Vives, Soledad Pastorutti, Mon Laferte, Luciano Pereyra y los Huayra, entre otros.



Isaac, María Eva, Franco y José iniciaron su carrera en la música en el 2002 cuando parieron Los Jayitas, nombre con el cual tocaron 17 años, grabaron 4 discos y recorrieron escenarios nacionales e internacionales.



Influenciados por la corriente que fusiona todo el folclore latino con el pop y la música urbana, los cuatro primos decidieron reformular la propuesta musical y parir un nuevo proyecto.



Así, Huk se puso bajo el mando de Juan José Vasconcellos, ex integrante de los Huayra, que ahora forma parte de Ahyre, y plasmaron esa nueva búsqueda musical que los emparenta con Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Monsieur Periné y Fonseca.



La banda se apresta a iniciar una demoledora gira por los festivales veraniegos argentinos y charló con Télam sobre su interesante disco debut:



T:-De lo que escuchaban sus amigos a medida que iban creciendo, sus amigos, ¿qué se les fue metiendo?



Franco: De todo un poco. En esta última época empezamos a escuchar cosas diferentes de afuera, siempre tuvimos la mentalidad abierta de buscar cosas nuevas. Esto fue lo que hicimos en este disco. Nosotros durante 17 años mantuvimos el nombre de Los Jayitas y somos exactamente los mismos 4 con los mismos músicos, pero con este disco hace 3 años lo venimos planificando y dijimos de dar una vuelta de rosca e incluso el nombre lo cambiamos.



T:- ¿Por dónde se decidieron? Porque se ofrecen dos caminos: uno que es el que tiene que ver con las raíces de ustedes que es el de la fusión del folclore latino que la encabezan Vives, Lila Downs, Mon Laferte, lo que está haciendo Soledad, Luciano Pereyra o Abel Pintos y después está lo más arriesgado que es lo que hacen los dos pibes de Calle 13, que le suman rap, hip hop y trap.



Franco:- La materia prima siempre fue y seguramente siempre va a ser la música andina, que es lo que nosotros nos sentimos identificados y sentimos que son nuestras raíces. El charango, los instrumentos de viento como sikus y quena y todo eso, los ritmos incluso, están siempre presentes, pero lo que nosotros planteamos en esto es una nueva manera de tocarlos a esos ritmos. Por ejemplo, en este disco hay canciones que son ritmo toba o ritmo tinku, pero están tocados totalmente diferente. La idea era salir de lo tradicional y empezar a meter lo que a nosotros nos influye como jóvenes.



T:- ¿Quiénes? No solo que los influencien, sino que los quieran meter en el disco.



Franco:- Como referentes Cerati de acá y después bandas de afuera, muchas británicas desde Beatles para adelante. Hay muchísimo. Incluso en el disco hay 10 canciones, de las cuales 9 son nuestras y tenemos un cover de Charly. No por nada hicimos una canción de Charly y no una folclórica tradicional.



Eva:- Y el año pasado hicimos un viaje a Europa tocando y eso nos ayudó a abrir mucho la cabeza. Inclusiva, allá visitamos un lugar que es como una casa de música con todos instrumentos de música celta.



Franco: Eso nos abrió mucho la cabeza, me traje una gaita y flautas celtas.



Eva: Eso está en el disco.



T:- Lo andino es muy particular porque del folclore argentino, lo más divertido y bailable es eso. El folclore de Perú, Puerto Rico, Colombia o Costa Rica es más bailable, invita más a lo bailable. Se habla de la Cordillera como vaso comunicante de todo, ¿les terminó enganchando?



José:- Creemos que eso viene también de la sangre, ¿no? Es algo que nos nació desde los principios, desde los Jayitas hasta hoy tocarlo de esa forma es algo que llamamos sangre.



Franco: Es que consideramos que esta música, la cultura andina y precolombina, es más nuestra que ninguna otra cosa. Nosotros lo sentimos así, escuchamos andina y te tira la sangre, sin duda. Obviamente el folclore tradicional, la zamba salteña y todo eso es muy nuestro, pero nosotros elegimos el camino de la música andina.



Isaac: Creo que es algo que nos llamó mucho la atención también por la variedad de instrumentos y de ritmos de la música andina. Uno puede experimentar muchos timbres, muchos colores diferentes dentro de lo que son los instrumentos de viento y los de cuerdas. Hay mucha diversidad.



T:-¿Qué artistas mujeres te influenciaron?



Eva: Me gusta mucho Natalie Pérez y también Lila Downs, son referentes. Me parece que hay varias mujeres que pueden apostarse y yo creo que esa era la idea de la voz femenina con los chicos. Después me gusta mucho Mon Laferte, hay varias.



T:-¿El nuevo nombre qué significa y en qué idioma?



Franco:- Significa uno en quechua.