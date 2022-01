Desenfrenado, un padre atacó a su hijo de 10 años e insultó a su pareja: fue condenado

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los protagonistas para proteger a las víctimas. Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144.

La Justicia sanjuanina condenó este viernes a un hombre que atacó a su hijo, de 10 años, e insultó a su pareja. Al hombre le impusieron la exclusión de hogar y deberá cumplir una pena de prisión efectiva por el delito de amenazas simples.

El hecho ocurrió el pasado 23 de noviembre del año pasado en el interior de una vivienda. El implicado llegó a la casa y advirtió que el pequeño estaba haciendo los deberes de la escuela. En eso comenzó a insultarlo. “Pendejo por qué no te morís”, le dijo en medio de una catarata de malas palabras (NdR: este medio no reproducirá los insultos para no revictimizar al niño).

El condenado atacó a su pareja y la acusó de querer quedarse con todos los bienes que hay en el domicilio. "Quiero que te vayas y te voy a romper todo”, sostuvo. Posteriormente, la echó de la vivienda.

La denunciante radicó la denuncia en la UFI Cavig. La Justicia lo detuvo el 25 de enero y lo excluyeron del hogar. Por medio de juicio abreviado, le unificaron la pena única de un año y diez meses de prisión efectiva. El hombre irá directamente al Servicio Penitenciario Provincial.