Desestiman y archivan una denuncia de Mario Teruel por supuesta extorsión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un fiscal salteño desestimó y archivó las actuaciones iniciadas por el folclorista Mario Teruel, que integra el conjunto Los Nocheros, tras denunciar a la joven que acusó a su hijo Lautaro por abuso sexual, y a la madre de ella, por intentar sacar provecho económico a la situación, según informaron fuentes del Ministerio Público de Salta.



Se trata del fiscal penal 2, Federico Jovanovics, quien dispuso desestimar y archivar las actuaciones iniciadas por Teruel y su esposa, Noemí Laspiur, y consideró que lo denunciado no constituye delito y, en consecuencia, no encuadra en figura penal alguna.



Según se desprende de las actuaciones, Teruel y Laspiur denunciaron en octubre pasado a la mujer y su hija, menor de edad, por los supuestos delitos de “Extorsión, Chantaje y/o Coacción”.



De acuerdo a la denuncia, ambas habrían expresado a Teruel, en un local comercial en el que habrían pactado reunirse en enero pasado, que tenían una serie de grabaciones en las que su hijo Lautaro reconocía un delito, aunque no le señalaban cuál.



Además, el folclorista indicó que las mujeres les expresaron que, si no les compraba un terreno y un vehículo, harían públicos los audios y además le harían una denuncia penal.



Teruel advirtió que las denunciadas repitieron que todo eso se podía solucionar si antes llegaban a un arreglo económico, y que le pidieron que no comentara nada porque inmediatamente publicarían los audios en todos lados y Lautaro no iba a poder ni siquiera salir a la calle.



Lautaro Teruel está detenido desde mayo pasado, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud de la víctima, en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas, en concurso ideal con corrupción de menores agravadas.



Hace una semana, el fiscal requirió la elevación a juicio de esta causa, en la que la víctima es una adolescente que al momento de los hechos tenía entre 9 y 10 años, y de otra causa también por abuso sexual, pero en perjuicio de una joven de 19 años.



En su denuncia, Mario Teruel y Laspiur dejaron constancia que decidieron no denunciar en enero pasado, por no contar con elementos de sustento.



Jovanovics consideró que el hecho “dio cuenta de un planteo de peticiones pecuniarias en base a supuestos padecimientos sufridos por la parte denunciada, lo que indica un potencial ejercicio de las acciones legales que cupieren al respecto”.



Entonces, descartó el delito de amenazas y de manera consecuente los de extorsión y coacción, porque el primero requiere el anuncio de un mal concreto, futuro, cierto, serio, grave, injusto, idóneo de carácter ilegítimo que no está obligado a sufrir y que no se trate necesariamente de un ilícito penal, no resultado injusto el ejercicio legítimo de un derecho.



El fiscal aclaró que, en el caso particular, “la mujer y su hija se habrían presentado con exigencias económicas por el supuesto padecimiento de un hecho delictivo de acción de instancia privada en perjuicio de la integridad sexual de la menor, el cual ya se encuentra ventilando en un debido proceso en trámite por ante la justicia penal”.



Asimismo, indicó que la mujer y su hija, al incitar al denunciante al pago de los daños como víctima del delito contra la integridad sexual por el cual se encuentra requerido Lautaro Teruel en perjuicio de la menor, dejan “a todas luces claro la ausencia del elemento de ilegitimidad en las distintas peticiones pecuniarias efectuadas por las denunciadas, por lo que no se actualiza el delito de amenazas”.