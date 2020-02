Desmienten que se cancele la Feria del Libro de Buenos Aires por el coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, confirmó hoy que la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se realizará del 30 de abril al 18 de mayo en La Rural, al desmentir una publicación de una agencia de noticias internacional que deslizó que el evento se encontraba "a la espera de la evolución internacional de coronavirus".



"Desde la Fundación El Libro no anunciamos absolutamente nada al respecto. La feria tiene su comienzo a fines de abril pero además, de ninguna manera, hemos salido a anunciar nada con esa posibilidad de que no se haga la feria. La feria se hace, no tenemos ninguna otra información que dar", aseguró Carbano a la agencia Télam.



La duda surgió a partir de un cable que publicó hoy la agencia de noticias EFE, en el que asegura que "cientos de ferias y otros eventos internacionales cuya celebración está prevista para los próximos meses están pendientes de la evolución de la epidemia de coronavirus", entre ellos, "la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires".



En la nota, el medio español se basa en las cancelaciones de la feria de tecnología móvil más importante del mundo en Barcelona, que esperaba recibir a más de 100.000 personas, y la feria de arte contemporáneo Art Basel en Hong Kong.



La 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires será inaugurada por el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y tendrá a La Habana como ciudad invitada de honor.