Despedida a la víctima de femicidio en redes: "Te prometo que cuidaré de tus hijas"

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

En la mañana de este viernes un femicidio seguido de suicidio conmocionó a San Juan, principalmente al barrio Patiño, de Sarmiento, donde ocurrió el hecho. Brenda Flores, de 25 años, fue encontrada muerta con 15 puñaladas y, en la habitación continua, estaba su pareja, Marcelo Vilchez, de 44, también muerto colgado de un alambre. En medio del dolor, el entorno de la joven la despidió en redes sociales, entre ellos está su hermano.

"Un dolor tan grande que tengo hermana te amo te prometo que cuidaré de tus tres hijas que te aman", escribió Maxi Flores, hermano de la joven, en su perfil de Facebook. Brenda tenía tres hijos, de tres, seis y ocho años. La más chica, la única que tenía en común con Marcelo, habría presenciado el crimen, según fuentes calificadas.

Además, la niña fue quien avisó a una vecina la situación. Salió de su casa ubicada en calle Laprida al sur de Juan XXIII para buscar a la vecina que vive al frente. Cuando mujer fue a ver lo que sucedía, se encontró con los cadáveres y dio aviso al 911.

"Vuela alto pechu te Amo hermana jamas me olvidare de vz te amoooo te amooo por siempre", continuó Maxi. Para finalizar su mensaje, que acompañó con fotos de la fallecida, expresó: "Brenda descansa en paz hermana no tengo palabras un dolor que no puedo sopartarlo te Amoooo".

Una amiga de Brenda también se manifestó en su red social. "Te vamos a extrañar amiga del alma, que dolor dejaste Brenda siempre en nuestro corazón. Descansa en paz Pechu. Mi más sentido pésame para la familia flores", sintió Maribel Jaime en un posteo en el que también publicó fotos.