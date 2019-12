Después de la separación, Yanina y Diego Latorre en París

Hubo una sola condición -y no menor- para que este viaje a Europa pudiera realizarse, y para que la estadía -tanto en Londres como en París- resultara exitosa: “Que yo esté cómoda”. Eso le advirtió Yanina Latorre a su marido. Si eso no sucede, si ella no se encuentra a gusto, Diego Latorre debería abandonar el barco, o tomar un vuelo de regreso a la Argentina. Pero por lo visto en las redes sociales, a una semana de que tomaran el avión en el Aeropuerto de Ezeiza, todo marcha en absoluta armonía.

Son las vacaciones más especiales en los 25 años de relación. Y por dos motivos. Se trata de las primeras que emprenden sin Lola Latorre, su hija mayor. Pero además, las afrontan como ex pareja: a principios de diciembre la integrante de Los ángeles de la mañana anunció que le había pedido al ex futbolista que se separaran, lo que terminó concretándose en agosto, después de varios meses de reflexión.

“En principio, la decisión fue mía, más que nada por un tiempo, porque con todo lo que me pasó hace dos años yo necesitaba... Viste que uno tapa, tapa, tapa, tapa, y un día me relajé, ya estaba todo tranquilo, y dije: ‘Ahora quiero pensar por qué perdoné, si por amor, si por cariño, si por rutina’”, reveló en una charla con su amiga Amalia Granata en el ciclo Polino Auténtico, de Radio Mitre.

Fue entonces cuando contó que antes de la ruptura ya tenían proyectados dos viajes: las Fiestas en el Viejo Continente y enero en Punta del Este. Y que los cumplirían, salvo -lo dicho- que Yanina no se sintiera a gusto en la convivencia durante el descanso, aquella que en Buenos Aires solo cumplen los fines de semana, cuando la panelista vuelve del departamento de Belgrano a la casa en un country del norte del Gran Buenos Aires.

A los Latorre -al fin, todavía lo son- los acompañan su hijo Dieguito Latorre y la mamá de Yanina, Dora Caamaño, quien se hizo conocida en sus visitas a ShowMatch para alentar a su hija, el año pasado, y a su nieta, en esta edición. Los cuatro primero hicieron escala en París, y pese al intenso frío registraron postales en los clásicos paisajes, como la Torre Eiffel. el Arco del Triunfo y el Museo del Louvre. En la Ciudad Luz brindaron en Nochebuena, y después sí volaron a Londres, donde se encuentran actualmente.

Apenas un día después de que Yanina comunicara la separación, pasó el fin de semana con Diego en un hotel cinco estrellas: lo hicieron como invitados al casamiento de una pareja amiga. Pero en esa ocasión en las fotos que les tomaron se los vio sonrientes, sí, pero a cierta distancia prudencial. Ahora, en Europa, es distinto: conservan la sonrisa, pero se los ve abrazados. ¿Así también estarán en Punta del Este? En febrero, para cuando los dos retomen sus actividades en Buenos Aires, está previsto que el ex delantero de Boca y la Selección Argentina se mude solo.