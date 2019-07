Después de los murales tapados, los artistas tomaron la palabra

Durante la jornada del lunes comenzaron a taparse los murales que se habían realizado en marzo en avenida libertador, primero con afiches políticos, en un sentido partidario, y después quedó la vía libre para que carteles promocionando espectáculos artísticos y funciones de cine fueran colocados. Es por eso que DIARIO HUARPE dialogó con los artistas autores de los murales.

MIRÁ TAMBIÉN Murales fueron tapados por afiches y estalló la polémica

“Venía todo bien, hasta ayer en la tarde”, dijo Lucas Sepúlveda, uno de los artistas involucrados, haciendo referencia al momento que comenzaron a tapar los murales. “Nos contrataron con el fin de generar espacios para los artistas”, explicó.

Por otro lado Karen Varela, otra de las muralistas, expresó: “Queríamos mostrar otra forma de hacer política”. “Indigna porque buscábamos una forma alternativa, bajar el uso de papeles, de plásticos y sucede esto”, aseguró la artista refiriéndose a las tradicionales postales que se ven en los periodos electorales: calles empapeladas con la cara de candidatos políticos. Sobre esto también habló, “Negro” Jaime Collado: “Las campañas de siempre son ensuciar la paredes y los árboles. Ya no generan el mismo impacto, esta era una propuesta alternativa”.

Pero esta no es la primera vez que les tapan murales. En el último “Maaanso encuentro de muralistas” varios de los murales fueron tapados por porque “no le gustaba a la gente, y que no le gustaba, lo que no entendía. La gente le tiene miedo a lo que no conoce”, expresó Collado.

“Me parece una falta total de respeto que vengan a taparte algo que está ayudando a que la ciudad sea un poco más bonita. El arte nunca debe ser mal visto” cerró.