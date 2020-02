Después de varios meses volvieron los piquetes exprés contra Ortega en Nicaragua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los piquetes exprés, protestas callejeras de no más de dos minutos para evitar el arresto de los manifestantes, regresaron este fin de semana a Nicaragua después de varios meses, informó hoy la prensa internacional.



Al menos dos grupos de jóvenes salieron anoche a las calles en el norte del país, y otro en la tarde de ayer en Managua, para protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, según la agencia de noticias EFE.



Una de las manifestaciones incluyó la quema de un neumático en el medio de la calle y en otra, los piqueteros pintaron consignas en las paredes exteriores de un estadio.



Los piquetes exprés consisten en demostraciones de no más de dos minutos -en las que generalmente se alza la bandera nacional o se canta el Himno-, para evitar el arresto de los manifestantes, y la difusión de videos de esos actos a través de redes sociales.



“Desde un rincón del norte de Nicaragua seguimos en resistencia cívica; el pueblo no se calla hasta que el dictador y asesino se vaya”, dijo en Twitter uno de los grupos que protestaron ayer.



En el estadio de Nueva Segovia, cerca de la frontera con Honduras, los manifestantes dejaron consignas tales como “Ortega y Somoza son la misma cosa”, “No más dictadura”, “Libertad para los presos políticos” y “No tengamos miedo”.



Los piquetes se efectuaron después de que dos opositores que habían sido excarcelados fueran capturados en el centro del país y uno de ellos apareciera en una fotografía semidesnudo y con sangre chorreando por su cuello mientras es zamarreado por un policía.



Asimismo, tuvieron lugar en el contexto de las protestas contra Ortega iniciadas en abril de 2018, que dejaron entre 328 y 684 muertos -según diversas fuentes-, así como miles de heridos, decenas de miles de exiliados y cientos de desaparecidos.



Las protestas habían decrecido en los últimos meses, debido a las prohibiciones impuestas por el gobierno y a la represión policial.