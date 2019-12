Destacan el impacto de las modificaciones presupuestarias dispuestas en 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Presupuesto de la administración pública sufrió 11 modificaciones a lo largo de 2019, incluida la dispuesta la semana pasada por el Gobierno nacional, que aumentaron en un 20,1% (por más de $ 837.500 millones) el crédito inicialmente aprobado.



El 85% de ese mayor gasto autorizado (unos $ 707.000 millones) fue dispuesto a través de tres decretos de necesidad y urgencia firmados por el ex presidente Mauricio Macri, detalló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).



La modificación más reciente, mediante la decisión administrativa 1 de la Jefatura de Gabinete, publicada el viernes pasado, incrementó el gasto en $ 40.262 millones y los recursos en $ 492 millones, con lo cual aumentó el déficit en $ 39.770 millones.



Esta medida, destacó la OPC, benefició particularmente a la Anses (Administración de la Seguridad Social), con el objeto de hacer frente al pago del subsidio extraordinario para beneficiarios de prestaciones previsionales y de las asignaciones universal por hijo y por embarazo (AUH).



El incremento de $ 18.790 millones para jubilados y pensionados y de $ 5.210 millones para pensiones no contributivas (es decir, $ 24.000 millones en total) "se corresponde con el costo de otorgamiento de un pago de $ 5.000 en el mes de diciembre a alrededor de 4,8 millones de beneficiarios", indicó el organismo.



Por su parte, la suba de $ 8.320 millones para los beneficiarios de la AUH "se corresponde con el costo de otorgamiento de un pago de $ 2.000 en el mes de diciembre a alrededor de 4,2 millones de beneficiarios".



La decisión administrativa 1, firmada por Santiago Cafiero, también asignó $ 5.210 millones a la Presidencia de la Nación, a fin de dar cobertura al subsidio extraordinario dispuesto para las pensiones no contributivas por invalidez laborativa.



La medida también incluyó $ 5.154 millones a fin de atender conceptos relacionados con la asistencia de distintas jurisdicciones provinciales.



Por último, el informe de la OPC precisó que el Ministerio de Defensa recibió $ 2.052 millones extra que se destinarán a cubrir los mayores gastos en personal del Estado Mayor General del Ejército, por mejoras en las remuneraciones.