“Destrozada, así tengo el alma”, dijo la mujer del operario muerto en el PTA

Familiares y amigos de Néstor Morales, el operario atacado por la jauría en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) el pasado 3 de abril, marcharon hacia Tribunales y pidieron que la causa se reabra. La concentración tuvo lugar en la tarde del jueves y la consigna principal fue “sí hay responsables penales”. DIARIO HUARPE habló con la esposa del trabajador, Silvana Cortez, quien dijo explícitamente que “los responsables son los políticos” por no garantizar la seguridad de sus empleados.

Contrariamente a lo decidido por la fiscalía, que archivó la causa, Cortez planteó que sí hay responsables penales del caso. “Los culpables de la muerte de mi marido tienen nombre y apellido y son el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Guevara y el director del PTA, Miguel Alessi , que se hagan cargo”, dijo la mujer.

Además, Silvana comentó que, conforme entiende, luego del ataque de la jauría al compañero de Morales que sucedió en enero, las autoridades del PTA decidieron sacar la cámara de seguridad que filmó la situación.

“No puede ser que ningún funcionario haya renunciado, que a nadie hayan echado. Se murió una persona y en el PTA siguen trabajando como si nada”

En consonancia con Silvana, la cuñada de Néstor, Herminia Sigalat, manifestó que no se llamaron a los testigos necesarios a declarar. “Hay obreros y camioneros que sí o sí tenían que andar en camiones dentro del predio, sino los atacaban los perros. A ellos nadie los llamó y no se investigó lo suficiente”, expresó.

Sigalat indicó que tienen información de que hubo denuncias de ataques de perros en el 2013, 2015 y en el 2017, que no se tocaron durante la investigación del caso de Morales.

En este sentido, planteó que piden que se tenga en cuenta el incumplimiento del deber de funcionario público de los responsables del PTA. Es que, conforme indicaron, la seguridad de los empleados era paupérrima.

“A mi marido lo cambiaron de lugar obligatoriamente, no tenía derecho a resistirse a eso. Fue puesto en una garita que se deshacía, en la que no tenía dónde hacer sus necesidades. No estaba cuidado”, contó Cortez y puso el punto sobre el cierre perimetral del lugar, que es inexistente y que hubiese impedido el paso de los canes.

La mujer se quebró y dijo: “como dejaron el cuerpo de mi marido, destrozado, así tengo el corazón”. Recordó a su marido y se apenó por su hijo de 9 años que quedó sin su padre.

“Por todo esto, pedimos que se reabra el caso. Que se haga justicia y que se hagan responsables quienes tienen la culpa, que son los políticos”, concluyó.

El caso

El pasado 3 de abril, un grupo de 15 a 20 perros atacó a Néstor Daniel Morales, de 53 años, cuyas heridas le provocaron la muerte de manera inmediata. La situación se agravó porque posteriormente se supo que en enero la misma jauría había mordido a un compañero del operario, quien zafó del peligro gracias al accionar de uno de sus colegas.

Luego de investigar el caso y de tratar dar con los animales, la Justicia, de la mano del fiscal Iván Grassi, archivó la causa porque plantearon que los perros eran cimarrones y que, al no tener dueño, no se podía inculpar a nadie. “No se le puede atribuir penalmente la culpabilidad a ninguna persona”, había dicho Grassi en su momento.

Por este motivo, la causa quedó encajonada y la familia de Morales pide que se vuelva a investigar y que se culpabilice al gobierno. “Sí hay responsables penales y ese es el Estado”, dijo Cortez.