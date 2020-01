Detectan que un 83% de los trabajadores rurales trabaja en negro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El 83% de los trabajadores rurales de las distintas economías regionales del país están en la informalidad, según se desprende de un informe que dio a conocer el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) sobre los relevamientos realizados durante el año 2019.



"El año pasado, el organismo relevó cerca de 15 mil empleados de los sectores forestal, ganadero, hortícola, frutícola y citrícola, entre otros, y detectó un número elevado en la tasa de no registración", confirmaron a Télam, voceros cercanos al organismo.



El año pasado, el Renatre inspeccionó aproximadamente 15 mil empleados rurales y, sobre ese total, detectó una tasa de no registración del 83%.



“Solo el 17% de los trabajadores se encontraba registrado ante el acto inspectivo”, informó el estudio.



Asimismo, el organismo informó que detectó 18 casos de “presunta trata de personas” y 34 casos de trabajo infantil, y aclaró que realizó las denuncias correspondientes.



No obstante y a través de su página web, el Renatre destacó su "labor anual".



"En esa labor anual, y con el objetivo de avanzar en la incorporación de los trabajadores rurales al mercado formal del empleo, se logró la registración de 143.802 nuevos trabajadores rurales y 5.190 nuevos empleadores de las distintas actividades agrarias que conforman el campo argentino, ascendiendo así al total histórico de 1.205.734 trabajadores y de 103.800 empleadores registrados en el Renatre", remarcaron.



Asimismo señalaron que "dicha registración de trabajadores implicó la emisión de un total de 119.744 Libretas de Trabajo".