Detectaron un caso de coronavirus en un geriátrico y aislaron a 38 ancianos

Salud Pública activó el protocolo por coronavirus en una residencia geriátrica en la noche del viernes porque que detectaron a una anciana con la enfermedad. Debido a que es una comunidad cerrada a la que sólo ingresa el personal que trabaja ahí, se los considera a todos como sospechosos.

El caso fue confirmado en la Residencia San Gabriel, en el departamento de Rawson, en la que residen 38 personas.

Hasta el mediodía de este sábado, los ancianos internados suman 14: 9 están en el Hospital de Sarmiento y 5 en el de Pocito. Aunque, uno de ellos fue derivado antes al Hospital Guillermo Rawson donde lo evaluaron y, debido a que su estado no era grave, lo trasladaron hasta el centro de salud de Sarmiento.

“De manera preventiva, dado que son 38 los residentes y que había sintomáticos, activamos el protocolo”, informó a DIARIO HUARPE el subsecretario de Medicina Preventiva, Matias Espejo.

Sobre la forma en la que se contagió la mujer, Espejo dijo que “no se sabe”, pero están haciendo las investigaciones epidemiológicas para detectar el nexo del positivo.

“Es una comunidad cerrada, ellos por sí solos no deberían desarrollar la infección a menos que alguien que ingrese o egrese la lleve. Se les exigió un protocolo para garantizar esa seguridad, hay que analizar dónde no se cumplió porque, sino no habría ningún caso”, comentó.

Al ser consultado sobre la posibilidad que de que el personal de salud o de administración que trabaja ahí haya tenido con coronavirus y contagiado la enfermedad, sostuvo que “sin duda es así”. Esta seguridad la tiene porque en ese lugar hace seis meses que no reciben visitas familiares por el actual panorama.

Debido a esta situación, ya comenzaron a hisopar a los 38 residentes y a todas las personas que trabajan en la residencia.

“Afortunadamente, al día de hoy el estado de salud de ellos es bueno, lo que complica es que son todos adultos mayores con múltiples comorbilidades, todos tienen más de una enfermedad”, dijo Espejo.

Hasta que se sepan los resultados de las PCR, serán todos los residentes tratados como casos sospechosos y contactos estrechos de un caso confirmado. Desde Salud Pública decidieron esto por el contexto de encierro, la convivencia y la pertenencia a un grupo de riesgo.

Los fallecidos por los casos de coronavirus en el geriátrico Sol de Otoño

El brote de coronavirus que comenzó a mediados de septiembre en conglomerados de Caucete, terminó por derivar en contagios dentro de un geriátrico de Rawson. Se trata de la Residencia para Adultos Sol de Otoño, ubicada en calle Ezpeleta y San Roque, en Villa Krause.

La autoridad sanitaria local aplicó el protocolo ni bien se conoció el primer caso positivo, pero la compleja situación de salud de los residentes y su edad avanzada fue una combinación fatal para algunos de ellos.

Tanto así que hasta este sábado son cinco los muertos por Covid-19 que residían en el geriátrico. El 29 de agosto un hombre de 93 años falleció mientras estaba internado en el Hospital Marcial Quiroga y un día después se registró el deceso de un hombre de 88 años que era oriundo de Caucete.

El 4 de septiembre, uno de los días más críticos en cuanto a número de decesos, murieron un hombre de 86 años, quien permanecía internado en el Hospital Guillermo Rawson, y una mujer de 95 años que estaba internada en el Hospital José Giordano de Albardón.

El 18 de septiembre una mujer de 90 años también internada en Albardón se convirtió en la 24º fallecida por coronavirus en la provincia.