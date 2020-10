Detectaron un primer caso de coronavirus en el Correo Argentino

Este viernes se conoció un nuevo caso de coronavirus en un lugar que trabaja con la atención público. Se trata de las oficinas locales de Correo Argentino, ubicadas en Ignacio de la Roza y calle Tucumán.

La noticia fue confirmada en Radio Nacional por el secretario Adjunto de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) Seccional San Juan, Alberto Barboza.

El dirigente gremial explicó que este jueves el empleado en cuestión comenzó a sentir algunos síntomas y en las últimas horas de este jueves le confirmaron que era Covid positivo.

Barboza aclaró que el empleado que tiene coronavirus se desempeña en un área de trabajo interno y que no atiende al público. Además agregó que tras la confirmación de este caso las autoridades ordenaron la suspensión de actividades y la desinfección de todas las oficinas internas, pero no se cerró el sector de atención al público ya que este sector no se vio afectado.

Según referente sindical el área en la que trabaja el paciente cuenta con gran cantidad de personal y se relaciona de manera directa con el trabajo de los cartero. Por eso, ya se dispuso el aislamiento de los contactos estrechos que haya podido tener este trabajador.