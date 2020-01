Detienen a joven acusado del crimen de su pareja, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un joven fue detenido en Salta acusado de asesinar a golpes, asfixiar y balear en la cabeza a una mujer que estuvo desaparecida desde el 31 de diciembre en la localidad jujeña de Perico y cuyo cadáver fue encontrado diez días después en un descampado, informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de un joven identificado con el apellido Padilla, quien fue detenido en las últimas horas en la localidad salteña de Orán acusado del femicidio de Doris Chuqui Pacheco (42).



El fiscal de la causa, Leonardo Zazzali, indicó esta tarde en conferencia de prensa que el imputado era empleado de la remisería de la víctima y que mantenía una relación de pareja con ella.



Asimismo, confirmó que Padilla fue imputado del delito de “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”, y adelantó que será trasladado a la provincia de Jujuy mañana luego de emitir un exhorto a la Justicia salteña.



De acuerdo a Zazzali, a partir del entrecruzamiento de “llamadas, análisis de teléfonos celulares y declaraciones”, obtuvieron “datos certeros que lo ubicarían a Padilla”, el día de la desaparición de Pacheco, entre las 18 y las 18.30 del 31 de diciembre, en el lugar donde diez días después fue encontrado su cuerpo.



Posteriomente, el acusado se habría trasladado a la localidad de Rivadavia en provincia de Salta, donde mantiene una relación de pareja con otra persona.



Al analizar el teléfono de la víctima se determinó que “no había llamadas ni mensajes”, en relación a la llegada del Año Nuevo, a la vez que se determinaron una serie de contradicciones cuando el acusado fue interrogado como testigo.



“En base a eso se procedió a la detención e imputación, obviamente que la causa recién empieza pero estamos bien encaminados”, afirmó Zazzali, al tiempo que no descartó la imputación de otras personas que son investigadas por el crimen.



El cadáver de Pacheco fue hallado el 9 de enero en un descampado cercano al aeropuerto internacional Horacio Guzmán, a unos 33 kilómetros de la capital de Jujuy.



De acuerdo al informe forense, el cuerpo de la mujer presentaba "fractura de pómulo, nariz y cráneo" producto de golpes, un balazo en un ojo, y se determinó que murió por "asfixia mecánica".



Doris, oriunda de Perú y madre de dos hijos, había salido de su casa situada en avenida Bolivia, de Perico, la noche del 31 de diciembre para festejar la llegada del Año Nuevo junto a unas amigas, aunque nunca llegó al encuentro.



Una hermana de la víctima, Mery Chuqui Pacheco, había apuntado contra Padilla y exigió que el crimen no quedara “impune" porque para la familia fue un "femicidio".



"Me parece un hombre frío y calculador, que no se acercó a la familia ni a preguntar que es lo que pasó", dijo Mery, quien denunció que durante la relación, Doris era "sometida" por el detenido.