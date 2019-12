Detienen a seis policías acusados de robos agravados en Tucumán

Seis policías y otros ocho sospechosos fueron detenidos en Tucumán en el marco de una investigación por robos agravados y narcotráfico, que derivó en unos 50 allanamientos de viviendas ubicada en distintas partes de la provincia, informaron fuentes de la fuerza.



“La Policía de Tucumán, con la supervisión del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal realizó allanamientos en distintas viviendas de la capital, Bella Vista, Tafí Viejo, Simoca y Villa Mariano Moreno, por una causa de robos agravados que tendría vinculaciones con el narcotráfico”, señaló el jefe de Policía, Manuel Bernachi.



Durante los operativos “se secuestraron once armas de fuego, drogas, nueve autos y una moto, 100 cartuchos de diferentes calibres, 28 celulares, $180.000, U$s 20.000, ropa de policía -chaleco, camisa, gorra y chapa identificatoria- y una radio de comunicación policial”, detalló.



Además, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) incautó cocaína y marihuana.



Ente los 14 detenidos, se encuentran los efectivos José Páez, subcomisario que había sido nombrado tercer jefe de la seccional 12; David Castillo, quien se desempeña como armero de la Policía Federal; Mario Alberto Vera, motorista de la seccional 11; Cristian Villarreal, destinado al destacamento Falivene; Martín Porvén, quien presta servicios en el Instituto Roca y César Juárez, ex policía exonerado de la fuerza por sus inconductas.



También se allanó la casa del comisario Miguel Suárez, quien actualmente era jefe de Zona 2 en la Unidad Regional Capital, y si bien se decomisaron varios teléfonos celulares, por ahora permanecía en libertad, mientras que el comisario Domingo Pérez fue declarado prófugo luego de que no se lo encontrara en su domicilio ni en la comisaría de Santa Cruz, al sur de la provincia, donde cumple funciones.



Las medidas se realizaron en el marco de una causa por robos agravados reiterados que investigan el fiscal Diego López Ávila, a cargo de la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos de la I Nominación, y el fiscal federal Pablo Camuña.