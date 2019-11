Detienen a un sacerdote acusado de abuso sexual en Neuquén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un sacerdote que reside en la Comunidad Salesiana de la localidad neuquina de Chos Malal fue detenido por personal policial tras ser acusado por abuso sexual en la ciudad de Trelew, Chubut, informaron hoy fuentes del Obispado de Neuquén.



El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, emitió un comunicado en el que aclaró que "la congregación siempre estuvo a disposición para cooperar con la justicia en lo que se le requiriese".



Asimismo, detalló que Héctor Coñuel residía en Chos Malal por solicitud de la Inspectoría Salesiana, en el año 2017, porque "se encontraba en curso el proceso penal canónico y el proceso penal secular, a raíz de una acusación por un supuesto hecho de abuso ocurrido en la obra salesiana acaecido en la ciudad de Trelew, diócesis de Comodoro Rivadavia".



"Este pedido se fundó en la necesidad de que (Coñuel) aguarde los resultados de ambos procesos en una obra salesiana en donde no se tenga la responsabilidad institucional de un colegio", añadió.



Asimismo, Croxatto explicó que el permiso fue otorgado "no concediéndole las licencias ministeriales para el ejercicio público del ministerio sacerdotal".



El obispo señaló que ayer, "frente al desarrollo del proceso penal secular, la policía se presentó en la casa salesiana de Chos Malal con el mandato de proceder a la detención del mencionado sacerdote".



Finalmente, recordó que "Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia".



La fiscal jefa de Chos Malal, Sandra González Taboada, fue la encargada de disponer la detención del cura, quien sería trasladado a Chubut en las próximas horas.