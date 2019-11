Detienen al director de una escuela rural por golpear a su ex mujer en Santiago del Estero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director de una escuela rural acusado de agredir y amenazar a su ex pareja fue detenido en la localidad de San José, en el departamento de Loreto, ubicado a 68 kilómetros al sur de la capital de Santiago del Estero, informaron hoy fuentes judiciales.



El docente de 48 años fue trasladado esta mañana a los Tribunales de Santiago del Estero, tras su detención ayer por disposición de la jueza de Género, Cecilia Laportilla, a tras un pedido de la fiscal Cecilia Castañeda.



Las investigaciones se iniciaron cuando la ex pareja del rector de la escuela rural, cuya identidad no fue divulgada, radicó una denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer.



En su denuncia, la víctima aseguró que ante la negativa de reiniciar la relación, el docente, con el que tuvo tres hijos, la agredió a golpes de puños y la amenazó de muerte con un filoso cuchillo.



Tras la indagatoria, el acusado de violencia de genero, será sometido a pericias psicológicas.