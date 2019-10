Detienen en Ezeiza a integrantes de "mafia china" que extorsionaban a comerciantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres ciudadanos chinos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a amenazar y extorsionar a dueños de supermercados de la misma nacionalidad, informó hoy el Ministerio de Seguridad. “Jefe, te doy tres días para que me juntes 50 mil dólares”, decía una nota escrita en chino, con un número de teléfono celular como contacto, que le fue dejada a un comerciante del barrio porteño de la Boca en junio de 2018. Efectivos de la Policía Federal iniciaron por entonces las investigaciones acerca de esta organización, que tenía el típico modus operandi de la denominada “Mafia China”, cuyo objetivo es exigir una alta suma de dinero a los dueños de supermercados a cambio de protección y de no sufrir futuras represalias. Como resultado de las diversas pesquisas, la División Investigación Antifraude de la fuerza determinó que la organización le entregaba a algunas víctimas de sus extorsiones un cartel rectangular con ideogramas chinos y el dibujo de un pájaro con las alas extendidas. Asimismo, se pudo constatar que el cabecilla de dicha banda poseía una serie de comercios (bazares y lavanderías) y tenía estrecha relación con determinados supermercados de la ciudad de Buenos Aires. Mientras los efectivos federales llevaban a cabo las averiguaciones, a principios de este año ocurrió un hecho similar en otro comercio ubicado en el barrio de Villa Urquiza: en dos ocasiones habían entrado cuatro hombres chinos a extorsionar al dueño del lugar, requiriéndole también una elevada suma de dólares bajo amenaza de muerte. Las distintas líneas de investigación establecieron que ambas extorsiones provenían del mismo grupo mafioso y tras los múltiples datos obtenidos, se logró identificar al cabecilla y a dos cómplices de la banda, quienes actuaban también en el conurbano bonaerense, y se verificó que habían realizado viajes al exterior recientemente. A raíz de ello, los uniformados se dirigieron hasta el aeropuerto Ministro Pistarini, donde detuvieron a los tres implicados cuando llegaban en un vuelo desde Guayaquil, Ecuador. En simultáneo, se realizaron 10 allanamientos ordenados por la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Bernan. Durante los allanamientos, se secuestraron carteles con las amenazas descriptas, dos pistolas con cargadores y cartuchos varios, 1.000 dólares, 103.500 pesos, 63 teléfonos celulares, dos discos externos, nueve notebooks, etc. Además, otras nueve personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa judicial.