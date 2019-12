Detienen en Salta al presunto autor material del crimen del turista inglés en Puerto Madero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un ciudadano venezolano de 21 años fue detenido hoy cuando huía en micro desde la provincia de Salta hacia Bolivia, acusado de ser el autor material del crimen del turista inglés en la puerta de un hotel de Puerto Madero el pasado sábado, con lo que ya son cinco los detenidos en la causa.



Fuentes policiales dijeron que el acusado de matar a balazos al turista Matthew Gibbard (50) y de herir a su hijastro, Stefan Zone (28), fue identificado como Ángel Eduardo Lozano Azuaje, alias “Cachete” (21).



Su detención se llevó a cabo en la provincia de Salta, cuando circulaba en un colectivo que iba hacia Bolivia.



La clave para encontrarlo fue la declaración que su novia realizó el domingo pasado ante la Policía de la Ciudad tras una serie de allanamientos.



Los pesquisas se enteraron así que algunos miembros de la banda, entre ellos “Cachete”, planeaban huir a Bolivia, por lo que comenzaron a buscar información en diferentes empresas de micros de larga distancia, hasta individualizar el micro que había tomado el venezolano camino a Salta.



La jueza de la causa, Yamile Bernan, libró entonces una orden de captura y un oficio a la Gendarmería para intervenir, y esa fuerza federal detuvo la marcha del micro en una ruta salteña y apresó a Lozano cuando intentaba salir del país.



Según las fuentes, el sospechoso está en Salta y la jueza Bernan ya ordenó su inmediato traslado a la Capital Federal, para su indagatoria.



"Cachete" Lozano es el quinto integrante de la organización dedicada a robarle a turistas, a la que se le atribuye no sólo el crimen de Gibbard sino también al menos dos asaltos a extranjeros en las últimas semanas en otros barrios porteños.



En una conferencia de prensa realizada esta mañana, las autoridades de los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires habían aclarado que los primeros cuatro sospechosos detenidos no habían participado en forma activa del hecho del sábado en Puerto Madero, aunque sí formaban parte de la misma banda.



Según fuentes, la Policía de la Ciudad estaba tras los pasos de esta organización desde el 11 de noviembre último, cuando fue asaltado el turista canadiense Gray Gorth (46), recién llegado de Miami, en la puerta del Hotel Intercontinental del barrio de Monserrat.



En esa oportunidad, dos delincuentes armados quedaron filmados por una cámara de seguridad del hotel cuando golpeaban al turista y le robaban un bolso Louis Vuitton que contenía una laptop, entre otros elementos.



Otro hecho más reciente atribuido a la misma banda ocurrió el viernes pasado en la esquina de Villanueva y Teodoro García, en Las Cañitas, pleno barrio de Palermo, donde fue asaltado otro turista inglés, Artur Tomala (43), a quien dos "motochorros" golpearon y le robaron su reloj Rolex.



En ese caso, un motociclista que vio la situación persiguió a los ladrones y golpeó con un casco a uno de ellos, quien cayó al piso y fue reducido por vecinos que lo entregaron a la Policía.



El sospechoso detenido fue identificado como Miguel Ángel Aguirre (29), de nacionalidad venezolana.



Según explicó a Télam un vocero de la investigación, el análisis de las redes sociales de este detenido llevó a los detectives de la Policía de la Ciudad a identificar al resto de los integrantes de la banda.



Hoy, tras expresar sus condolencias a la familia del turista, a ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, expresó en la conferencia de prensa que tal "como dijo el Presidente, es un hecho atroz que debe ser inmediatamente esclarecido".



Y añadió: "Hay un trabajo previo que va a contribuir a ese esclarecimiento"



La funcionaria estuvo acompañada del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; su secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro; y los jefes de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard; entre otras autoridades.



D'Alessandro explicó que a raíz de otros hechos previos cometidos por la misma banda "se unificaron todas las causas" y ello derivó en los 18 allanamientos realizados ayer y en las cuatro primeras detenciones.



"Usaban autos sin impedimento. Lo que tenían era una especie de fachada. Ellos disimulaban que trabajaban para Uber", explicó D'Alessandro, quien agregó que la banda tenía como modus operandi "detectar a aquel que tenía un reloj de alta gama en Ezeiza, lo seguían hasta su destino y ahí realizaban el robo".



Por su parte, Santilli pidió que "les caiga el máximo de la pena" a los culpables, ya que "la pérdida de la vida humana no es algo reparable".



El hecho ocurrió el sábado cuando Gibbard (50) y su hijastro Zone (28) fueron baleados frente al Hotel Faena durante un intento de robo cometido por una banda que se movilizaba en una moto y dos autos.



Uno de esos vehículos, un Ford Fiesta rojo, fue secuestrado ayer en Exaltación de la Cruz, donde detuvieron a su propietario, Santiago Izaguirre.



Además de Izaguirre fueron aprehendidos el venezolano Rubén Darío Cañate Lobo, Jorge Alberto Schimdt y un cuarto integrante cuya identidad no fue suministrada.