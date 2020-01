Detuvieron a dos personas que intentaron huir tras atropellar y matar a un peatón en Congreso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre de 45 años murió en la madrugada de hoy al ser atropellado por un vehículo en el barrio porteño de Balvanera, cuyo conductor y una acompañante intentaron fugarse pero fueron detenidos a las pocas cuadras en un taxi, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió pasadas las 5 en la esquina de avenida Rivadavia y Combate de los Pozos, a metros del Congreso Nacional, cuando un vehículo Peugeot 206, de color gris, cruzó el semáforo en verde y atropelló a un hombre que falleció en el acto, y que minutos antes había salido en aparente estado de ebriedad del local bailable "Peña Norteña".



Minutos después, personal de una ambulancia del SAME concurrió al lugar y constató el deceso de la víctima, a la que identificaron como Roque Omar Mamani, oriundo de la localidad bonaerense de Bernal, quien presentaba graves heridas e importante pérdida de sangre.



"El SAME lo único que pudo hacer es constatar la muerte", expresó el jefe del servicio de emergencia Alberto Crescenti, en declaraciones al canal Todo Noticias.



Un joven de 23 años, identificado como José, presenció el hecho mientras aguardaba en la parada del colectivo 64 sobre avenida Rivadavia y confirmó que el hombre embestido cruzó con el semáforo en verde a mitad de la vía principal.



"El Peugeot venía a alta velocidad y pasó el semáforo en verde, el hombre que murió cruzó mal por la mitad de cuadra y ahí fue cuando lo impactó, y la víctima golpeó contra otro auto que estaba estacionado sobre la avenida", dijo a Télam el testigo, que aun permanecía en el lugar del hecho.



Asimismo, el hombre refirió que una mujer asistió al hombre accidentado pero señaló que falleció minutos después.



Según fuentes policiales, los sospechosos fueron detenidos cuando intentaban escapar en un taxi luego de abandonar el vehículo a unos 50 metros del lugar del siniestro, en la esquina de Rivadavia y Ayacucho.



Los imputados fueron identificados por la Policía como Walter Hugo Méndez (47), con domicilio en el partido de Pilar, y Devlin Biscama (20), oriunda de La Plata, y las fuentes confirmaron a Télam que el narcotest realizado a ambos dio positivo de cocaína mientras el de alcoholemia dio negativo.



El vehículo involucrado en el accidente, patente GLK233, posee multas por 115 mil pesos de la provincia de Buenos Aires, la mayoría por exceso de velocidad, y no tiene impedimento para circular.



Interviene en el hecho personal de la Policía de la Ciudad y del juzgado Criminal y Correccional 56 56, a cargo del juez Alejandro Litvack, quien dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.