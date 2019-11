Detuvieron a un youtuber mexicano mientras transmitía en vivo desde un cementerio cordobés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un youtuber mexicano, identificado como ‘Omar Crew’, fue detenido esta madrugada en la localidad cordobesa de Estación Juárez Celman luego de realizar una transmisión en vivo por internet desde el cementerio local mientras realizaba una crónica sobre una tumba a la que los lugareños le atribuyen ‘milagros’.



Junto al influencer fueron detenidas otra mujer mexicana y una pareja de Córdoba, y al lugar junto a los policías que intervinieron en el caso llegó la intendenta, Miriam Prunotto, quien increpó a ‘Omar Crew’, y le pidió que abandone el lugar ya que estaba cerrado al público en ese horario.



“Vengo desde México a cubrir historias”, explicaba el hombre ante las autoridades, intentando justificar su presencia en el lugar, imágenes que se estaban transmitiendo en vivo por su canal de Youtube ‘Sin Miedo de Crew’.



El hecho sucedió cerca de las 4 de la madugada cuando la jefa comunal denunció que los jóvenes habían estado filmando en el cementerio, y tras ser informados de que debían dejar el lugar intentaron escapar, por lo que la policía efectuó disparos al aire.



Omar Crew es un "investigador de hechos paranormales" especializado en buscar imágenes y "ánimas en pena" dentro de los cementerios.



El martes pasado había entrado, también, al cementerio de Paraná para transmitir su video en esa red social y otras plataformas, donde tiene miles de seguidores.



El fiscal Marcelo Fenol confirmó las imputaciones para dos mujeres y dos hombres por "resistencia a la autoridad", y dijo además que el policía que disparó estaba autorizado a realizar disparos disuasorios.



El caso será reportado a la Embajada de México en la Argentina, y una vez que se conozcan los antecedentes de los detenidos, podrán recuperar su libertad.



Estaban sobre una tumba en particular que la leyenda dice que hace milagros, la policía hizo disparos al aire y ellos empezaron a huir, relataron las fuentes.



La intendenta Prunotto habló esta tarde con Telefé Córdoba y puntualizó que permanecen detenidos “dos mexicanos y dos cordobeses”, “ellos decían que venían a venerar a este bebe muerto y a estar comunicados”.



“Manifestaron que vinieron exclusivamente a filmar, estaba cerrado, ingresaron por la parte trasera y es por donde intentaron escapar”, detalló.



Sobre el momento en que se produjeron las detenciones la jefa comunal contó: “Era todo el tiempo amenazas, la guarda del cementerio es municipal, ellos me filmaban todo el tiempo y lo filmaron a mi hijo menor y les pedí que no lo filmen, y ahí apagaron la cámaras”.



“Luego empezaron amenazas y ‘macumbas’ que me han mandado”, por internet, denunció la mujer, por lo que decidió cerrar todas sus redes sociales.



Rosa, la encargada del cementerio, narró la leyenda que se generó sobre la tumba de un niño fallecido hace algunos años y dijo que “la gente dice que les hace milagros, que les cumple. Por eso la gente les trae juguetes y le dicen el Ángel Milagroso”.



Estación Juárez Celman está situado 20 kilómetros al norte de la capital provincial, en el departamento Colón.