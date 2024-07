En la previa a la llegada del presidente Javier Milei a la Casa de Sarmiento, en un retén ubicado en calle Catamarca, a tan solo una cuadra de distancia, se logró la detención de una persona armada. Según trascendió, el individuo portaba un arma de fuego de calibre 9 milímetros, equipada con cargador y proyectiles, lo que indica que se trata de un arma de guerra completamente funcional. Este hecho demuestra la efectividad de los controles implementados en la zona.

Según explicó a la prensa el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, el detenido es un hombre mayor de edad que se identificó como integrante de una fuerza policial Federal, lo cual levantó sospechas. A pesar de la oposición inicial al arresto, finalmente fue aprehendido y se ha puesto en conocimiento de las unidades fiscales correspondientes para que tomen las medidas judiciales necesarias.

Publicidad

Cabe destacar que esta persona no poseía los documentos legales que justificaran la tenencia del arma. Si hubiera contado con una credencial de exportación de armas, no habría habido ningún inconveniente. Sin embargo, esto no fue el caso, y tampoco se pudo verificar si era personal militar, dijo Sánchez. Al mismo tiempo se conoció que el hombre llevaba el arma lista para disparar dentro de una media.

En cuanto a la cantidad de municiones, no se ha realizado un conteo exacto, aunque se puede observar que el arma portaba entre 8 y 10 cartuchos completos listos para ser disparados.

La pistola de calibre 9 milímetros es un arma reglamentaria comúnmente utilizada tanto por la fuerza policial federal como por otras fuerzas de seguridad. En este caso, se trata de una marca específica, ya sea Browning o FM Argentina, que se fabrica en el país.

Por otro lado, en las inmediaciones también se encuentran manifestantes controlados, incluyendo sectores de izquierda, como el frente izquierda y MST, que están presentes en el área vallada. A pesar de esto, se espera que la visita presidencial transcurra sin problemas y se desarrolle de manera satisfactoria.