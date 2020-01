Deudores UVA protestarán esta tarde frente a la sede del BCRA y en distintos puntos del país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tenedores de créditos UVA se manifestarán esta tarde en diversas ciudades del país, para reclamar modificaciones al sistema de ajuste automático por inflación.



Las protestas, anunciada por el Colectivo Nacional Hipotecados Autoconvocados, tendrá su capítulo principal en el microcentro porteño, donde, a partir de las 17:30, deudores UVA se concentrarán frente a la sede del Banco Central, en la calle Reconquista 266.



Javier Ferra, uno de los damnificados de los créditos UVA de la ciudad de Mar del Plata, entendió que las modificaciones anunciadas anteayer por el Gobierno "no solucionan en nada" la situación de los deudores UVA e insistió en la necesidad de "salir de este sistema de ajuste tan perverso".



El nuevo plan para deudores de créditos hipotecarios UVA establece una convergencia a lo largo de los próximos 12 meses de las cuotas, que permitirá evitar un salto del 26 por ciento en el valor de cuota previsto a partir de febrero, a raíz del congelamiento establecido en septiembre pasado.



El nuevo mecanismo prevé que, en ningún caso, la cuota supere el 35 por ciento de los ingresos familiares.



"La resolución del Gobierno no nos sirve", afirmó Ferra, uno de los referentes del Colectivo Nacional Hipotecados Autoconvocados en la ciudad balnearia de Mar del Plata.



En la ciudad de Buenos Aires, la movilización convocada por este colectivo se desarrollará frente a la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA).



El reclamo de los deudores es que, más allá de evitar un aumento brusco de la cuota, el nuevo esquema no modifica el ajuste automático de las UVAs en base al índice de precios al consumidor por lo que, mientras haya inflación, el monto total de la deuda continuará incrementándose, explicaron desde el Colectivo Nacional Hipotecados Autoconvocados.