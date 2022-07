¡Devastador! Predicen un terremoto en varios países de Sudamérica

Algunas horas atrás, Aroldo Maciel, reconocido investigador brasileño, alertó a todos sobre un posible terremoto. El mencionado analizó los posibles movimientos telúricos que podrían darse pronto en Sudamérica, dejando a más de uno con la boca abierta. Siendo así, aseguró que se llevarían a cabo desde agosto, siendo de grado 8,2. El lugar que indicó fue en Perú, Ecuador o Chile. Eso resaltó el hombre en sus redes sociales.

“El 8,2 se nos ocurre, al final del mes de julio empezamos a poner ojo en la región de Perú, Ecuador, norte de Chile o podría repetirse lo que pasó el 2010, haciendo así la migración hacia el extremo sur de Chile”, comunicó Aroldo Maciel al respecto. Así, recordó lo que pasó en la catástrofe que se dio el 27 de febrero del mencionado año en el país trasandino, conocida como 27F.

Por otra parte, el investigador brasileño continuó hablando de los terremotos. “Tenemos actividad pendiente desde que entremos a agosto… durante todo el mes tendremos mucha actividad sobre los 6,5°. En todo agosto estaremos atentos a lo que puede impactar a esta zona. Vamos a tener efectos muy fuertes, estamos muy asustados, pero así es, estamos listos”, alertó sobre lo que puede venir.

Alerta de terremoto

“Sabemos que la Región Metropolitana, todo lo que pasa en Mendoza, se siente en la región de Santiago; habíamos comentado algo sobre Farellones, Los Andes y parece que la actividad terminó pasando en San Martín y en Mendoza”, fundamentó después Maciel. Asimismo, aprovechó para decir que pronto habrá un sismo de más de 6° en Aysén, cosa que ya habían destacado también Latife Soto y Vanessa Daroch con sus predicciones.

Días antes, Vanessa Daroch aseveró: “Viene uno, viene uno fuerte. Vienen varios y van a ser de alta magnitud como 8.7, 8.5 se va a sentir. Yo lo veo al sur de Perú, Arica, Iquique, costa, Valparaíso, Horcón, por ahí. Vienen muchos cambios. Yo le recomiendo a la gente, sacando el tema político, es algo social. Primero, junten, como puedan, alimentos no perecibles porque, a nivel mundial, viene una crisis alimentaria. Me hago responsable de esto. Se van a acordar de mí, si tienen unas luquitas, guárdenlas y alimentos no perecibles. Eso me lo van a agradecer después. No estoy hablando de un temblor, no. Más tarde lo van a entender”.