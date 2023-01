Di María y Paredes revelaron cómo llegó la Copa falsa a la celebración de Argentina

Tras el título obtenido por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, surgió una anécdota histórica. Ángel Di María, Leandro Paredes y Lionel Messi fueron los protagonistas principales de la misma. Todo se dio cuando notaron que festejaban en el Estadio Lousail con dos Copas del Mundo. Claro, eso marcaba que sólo una era la original y que la otra era falsa. La versión de los jugadores de la Juventus se viralizó en estas horas.

En una entrevista compartida por DAZN Italia, Ángel Di María resaltó: "Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron".

Luego de esas palabras, Leandro Paredes aprovechó la instancia para sincerarse y dejar algunas palabras al respecto. "Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual era muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil, 26 jugadores con las familias... entonces tener todos la foto con la original era muy difícil. Entonces la agarramos para hacer la foto", aportó el volante central.

Por otra parte, los jugadores de la Juventus no dejaron pasar la oportunidad para halagar a Emiliano Dibu Martínez, arquero que fue nombrado como el mejor en su puesto en el Mundial de Qatar. Además, fue héroe en la final con sus atajadas frente a Francia. "Fue una sorpresa enorme, tomó el relevo de un compañero que se quedó fuera por el Covid (Franco Armani en la Copa América 2020). Estuvo muy bien, nos ayudó a ganar una Copa América y un Mundial", dictó el "5" de la Selección Argentina.

Elogios para el arquero de la Selección Argentina

En ese momento, los dos hicieron foco en la tapada del "Dibu" a Kolo Muani en lo que sería la última jugada del encuentro contra Francia. En ese entonces, aquel 18 de diciembre del 2022, Martínez logró la mejor atajada en la historia de los Mundiales. "Sacando los penales, la tajada esa es ser campeón del mundo, esa tapada nos hizo ser campeón del mundo. Es el mejor arquero del mundo. De lo loco que está, todas las cosas que dice terminan siendo así y estoy orgulloso por lo que logró", dijo Di María.