Uno de los sectores más golpeados de la pandemia, sin dudas, fue el gastronómico, que como otros debió permanecer con sus puertas cerradas durante mucho tiempo. Este año, y ya sin restricciones, el sector se preparó para una nueva celebración del Día del Amigo y se llevaron una grata sorpresa al superar ampliamente las expectativas para la fecha.

Los sanjuaninos se anticiparon a los festejos y algunos celebraron la amistad desde la noche del lunes. "Estamos muy sorprendidos con lo que pasó este año. Desde el lunes los comercios tuvieron reservas al 80%, el martes fue a un 100% y lo atípico es que la situación se repite hasta el sábado, es una semana completa de festejos. Estamos muy contentos", dijo Rubén Miodowsky, presidente de la Cámara de Gastronómica y Hotelera de San Juan, a DIARIO HUARPE.

El sector, según lo mencionado por su representante, se preparó mucho para todo lo que implicaban estas fechas. "Venían las vacaciones de invierno de Buenos Aires y sabíamos que para eso debíamos estar preparados. Se juntaron las dos situaciones y estamos sumamente felices de estos números, después de una pandemia de por medio", explicó.

Lo llamativo de este año para el sector, sin dudas, es la cantidad de días que se destinó a los festejos. Para el empresario, esto está muy relacionado con la situación del país. "La gente está cansada, estresada y quiere salir a divertirse, por momento olvidarse de todos los problemas en los que estamos inmersos. Una cena con amigos siempre es la mejor opción y tuvimos opciones para todos los bolsillos", indicó.

En cuanto a la ocupación hotelera en la provincia, finalmente con el inicio de vacaciones de invierno en grandes provincias, desde donde se llega una gran afluencia de turistas a San Juan, se logró lo planificado y los números mejoraron considerablemente. "Llegamos al 85% de la ocupación y esperamos que la próxima semana ese porcentaje suba un poco más. Se trabajó muchísimo para que esta realidad suceda", afirmó Miodowsky.

La otra cara

Para algunos rubros, la realidad del Día del Amigo fue completamente diferente y no movió la aguja en cuanto a ventas. Este fue el caso particular del comercio, que tal como lo definió Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, "fue un día normal, no hubo diferencia de ventas por las celebraciones".

Solamente uno de los comercios que estuvo fuertemente ligado a los festejos hizo una diferencia notable. "En el caso particular de las vinotecas, fue diferente. Muchos preferían juntarse en las casas a celebrar y eso implicaba comprar lo que se iba a consumir de antemano", explicó a DIARIO HUARPE el representante.

En cuanto a cómo están afrontando la difícil situación económica del país, Borgogno explicó que la gente en este último tiempo se volcó a las compras con tarjetas de crédito. "El efectivo lo usan para pagar resúmenes y para los consumos son usados los plásticos. Estamos viendo también la tendencia de comprar ahora y no esperar, la plata quema", destacó.

Algunos rubros del sector están teniendo inconvenientes con la situación dólar e importaciones. "Sobre todo se está viendo en las jugueterías y las casas de electrodomésticos", puntualizó.