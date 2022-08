En el comercio están preocupados por las bajas ventas que están teniendo, panorama que se da incluso a pesar de que falta poco tiempo para que se celebre el Día del Niño. Ante esta situación, comerciantes comenzaron en julio a ofrecer diversos métodos de pago que facilitan la compra. Hay uno de ellos que es completamente nuevo, pero en varias jugueterías lo ofrecen debido a los altos costos de los juguetes.

“Hay jugueterías que ofrecen la opción de que a los juguetes caros los paguen con seña y, para el Día del Niño, ya terminan y los retiran. Empezaron en julio con pagos semanales”, informó a DIARIO HUARPE el presidente de la Cámara de Comercio, Leonardo Borgogno.

Esta estrategia la usan para vender los juguetes de mayor precio, ya que hay algunos que tienen montos bastante elevados. Entre ellos, se puede mencionar el Dino Rescue de Paw Patrol que se sale $34.000; los bebés llorones que tienen un precio de $23.000; Woody de Toy Story a $25.000; entre otros.

Hay juguetes que salen más de $20.000. Foto: DIARIO HUARPE.

El titular de la mencionada cámara calificó esta modalidad de señas como buena, ya que los consumidores van pagando en cuotas según la capacidad del bolsillo.

Además, con el objetivo de aprovechar las ventas en esta fecha especial, hay jugueterías que ya ofrecen descuentos por pagos en efectivo y con débito, como así también, pagos sin intereses con tarjetas de crédito.

Las expectativas de venta para esta fecha son altas, pero actualmente desde la Cámara de Comercio están preocupados debido a que vienen vendiendo poco. CAME informó que en el país las ventas minoristas cayeron 3.5% en julio y creen que fue por la incertidumbre económica de las últimas semanas, los cambios de ministros de Economía, la suba de los dólares paralelos y las modificaciones de precios. Aún no están los datos de San Juan, pero creen que el panorama será similar. Es por ello que, por el momento, es muy bajo el número de personas que ya compró su regalo para esta fecha dedicada a los niños y niñas. No obstante, tienen buenas expectativas.

“Las expectativas para el Día del Niño son muy buenas, siempre la gente gasta para esa fecha, entonces estamos esperando que en agosto repunten las ventas, siempre la gente compra a último momento”, dijo Borgogno.

Subas de hasta el 80%

En la previa de este Día del Niño, los juguetes tuvieron distintos porcentajes de aumentos que, en ocasiones, llegaron hasta el 80% en diferentes productos, si se los compara con igual fecha del año pasado.

Si bien los incrementos mayores se dieron en juguetes importados, también hubo otros de fabricación nacional que tuvieron subas muy fuertes. En muchos casos se debió a problemas con el plástico, necesario para fabricarlos. Es que muchos de estos insumos faltaron por trabas en las importaciones o tuvieron un aumento muy fuerte impulsado por la suba del dólar.