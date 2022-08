Cada vez falta menos para el Día del Niño, por lo que jugueterías comenzaron a prepararse y a decorar sus vidrieras de formas vistosas para tratar de lograr un aumento en las ventas en esta fecha especial.

Las expectativas de venta son altas, pero actualmente desde la Cámara de Comercio están preocupados debido a que vienen vendiendo poco. Además, es muy bajo el número de personas que ya compró su regalo para esta fecha dedicada a los niños y niñas.

“Las ventas de julio no fueron buenas, todavía no tenemos los números, pero a nivel nacional CAME dijo que estamos un 3.5% abajo, eso ha sido producto de todo lo que ha pasado a nivel nacional, en San Juan los números deben ser similares”, dijo a DIARIO HUARPE el presidente de la Cámara de Comercio, Leonardo Borgogno.

“Las expectativas para el Día del Niño son muy buenas, siempre la gente gasta para esa fecha, entonces estamos esperando que en agosto repunten las ventas, siempre la gente compra a último momento”, agregó.

Desde el comercio tienen esperanzas de que repunten las ventas. Para ello, muchos comenzaron a ofrecer descuentos y promociones. Además, algunos se sumaron al programa Elegí Bien, Comprá Mejor por el Mes de las Infancias. La iniciativa está vigente hasta el 30 de agosto y tanto clientes como comerciantes participarán de un sorteo. Para ello, en cada comercio colocarán una urna debidamente identificada y los clientes deberán completar cupones para participar de los premios. El sorteo se hará el 5 de septiembre.