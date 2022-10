Día del Odontólogo: recomendaciones y mitos que hay que tener en cuenta para una buena salud bucal

Este lunes 3 de octubre, como todos los años, se festeja el Día del Odontólogo en gran parte de Latinoamérica. Un día como hoy, pero hace más de 100, varios profesionales decidieron reunirse para poner en claro algunas situaciones en cuanto a su profesión. Es por esto que DIARIO HUARPE habló con Juan Carlos Ariza, un odontólogo de 61 años que ejerce desde el año 1997 en la provincia. Explicó la importancia de los cuidados, mitos y recomendaciones que debemos tener en cuenta para proteger nuestra boca.

Ariza comentó a este medio la importancia de tener una buena salud bucal, afirmando que a falta de ella se desarrollan diferentes escenarios de malestar que influyen en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, como el simple y cotidiano cepillado, explica que si el paciente no está bien informado en cuanto a la forma de su boca y la forma de cepillado, afectará de forma directa en su salud. Es por esto que es necesario que cada profesional le indique a su paciente la forma de cepillarse.

En cuanto a las consultas, recomienda que sean periódicas para que de esta forma los problemas que sean pequeños, no pasen a mayores, las visitas al odontólogo deben ser cada seis meses, de esta forma evitar dificultades mayores.

“Es importante saber que el proceso de una carie es largo, es decir que el paciente se va a dar cuenta de que hay algo que no está bien cuando comience a doler y para esto puede pasar alrededor de seis meses. Es por eso que la frecuencia es importante”, afirmó.

Luego, añadió: “Hay una confusión muy grande entre los pacientes porque la mayoría cree que el problema grave es el dolor, pero el dolor es la parte de defensa del cuerpo, entonces cuando empieza a doler es el momento de darse cuenta de que el proceso que hay en ese lugar es muy grande. Entonces el dolor sirve en señal de alerta para que el paciente no use la zona, en realidad el problema es el proceso silencioso que se da cuando hay infección, no el dolor".

Remarca que existen enfermedades peores que una carie, como los hongos, tumores u otros que se dan en casos muy extremos, pero todo se evita con la prevención odontológica.

Recomendaciones

Es muy importante cepillar los dientes tres veces al día y tener en cuenta que el cepillado más importante es el de la noche.

En cuanto a la famosa dieta del azúcar, no es necesario dejar de comer todo tipo de azúcares, sino que es importante darle especial atención a cuanto cantidad de azúcar que se consume.

Es fundamental el momento en el que se ingiere azúcar, es recomendable que sea cerca del momento del cepillado para que el azúcar no este tanto tiempo en contacto con la boca y así tener menos probabilidades de enfermedades.

Mitos

Uno de los mitos que más abundan en el mundo odontológico, que influye directamente en los embarazos, es que las mujeres creen que no pueden ser atendidas. La gestación no interfiere en nada, es decir que el mito de que las mujeres pierden calcio cuando están gestando no es cierto, ya que el bebé puede sacar calcio de los huesos y no de las muelas.

Otro mito es que las embarazadas no pueden ser atendidas por un odontólogo, la realidad es que mientras el embarazo sea sano no hay riesgo de que algo malo pueda ocurrirle a la paciente, todo esto tiene que ser bajo la aprobación del ginecólogo.

¿Cuánta verdad hay en que los dientes blancos son los únicos saludables?

Ariza afirma que esto varía mucho en cuanto donde residan las personas, ya que es una condición que tiene que ver con el flúor del agua que se ingiere, lo que produce que los dientes tengan un aspecto amarillo oscuro y que no tiene que ver en cuanto a la salud de los dientes en sí, sino en cuanto a la pigmentación de lo que ingerimos.

Otros alimentos que ingerimos también pueden manchar nuestros dientes como el café, la remolacha y el mate.

Ariza explica que él siempre tuvo en claro que quería hacer algo relacionado con ayudar a la gente y que intuía que venía por el lado de la medicina, pero que un día se sorprendió al elegir ser odontólogo.