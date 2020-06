Día del Padre: incertidumbre entre comerciantes y empleados sobre cómo se va a trabajar

En las últimas horas trascendió que el comercio sanjuanino abrirá el feriado del sábado 20 de junio en la previa del Día del Padre -domingo 21 de junio- hasta las 20. No obstante, los representantes de los comerciantes y de los empleados de esta área aseguran que aún no les confirman la modalidad.

“Eso lo va a decir el Gobierno, a nosotros no nos ha llegado nada todavía”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez.

Por su parte, la titular del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, informó: “No hemos firmado ningún acuerdo”. La última conversación que mantuvieron con la Cámara de Comercio fue la semana pasada, después no les comunicaron novedades.

Aunque, Moral dijo que el sector no tienen inconvenientes en trabajar el sábado, “pero se debe pagar doble y se tiene que dar un franco compensatorio porque es feriado”.

Sobre el horario, manifestó que a eso el SEC no lo determina. “Por ahora hay que cumplir lo que en este momento está vigente y es de 9 a 15”. La extensión para esa fecha debe “autorizarla el protocolo de la provincia”, dijo Moral.

Sin descuentos

El presidente de la Cámara de Comercio confirmó que para el Día del Padre no habrá outlet ni ofertas especiales porque esos descuentos los hacen cuando es fin de temporada o cuando se cobra el aguinaldo porque, sino “por más ofertas que se haga, cuando no hay plata, no hay plata”.

A pesar de que “las cosas están muy complicadas y seguramente van a ser flojas las ventas”, el sector tiene expectativas debido a que “siempre algún regalito se hace”.

Ventas en baja

La Cámara de Comercio de San Juan informó que las ventas cayeron un 65% en mayo en comparación con el año pasado. Los rubros más afectados fueron la indumentaria y el calzado. También los electrodomésticos, jugueterías y la venta de neumáticos.

La entidad aseguró que la reducción en las ventas se dio por las medidas sanitarias –entre ellas la cuarentena- que se implementaron para evitar la propagación del coronavirus. Esto hizo que los comercios estuvieran cerrados desde el 20 de marzo hasta mediados de mayo que se reanudaron las actividades comerciales.