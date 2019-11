Diarios de una renoleta, el sueño de libertad de cruzar toda América

Rene ha recorrido los caminos de américa sin descanso, con sus tatuajes al viento va dejando registro de su peregrinación. Él es el protagonista de un viaje de autodescubrimiento que va tejiendo lazos culturales junto a Fernando Sequeiro, el fotógrafo que lo acompaña . René es la R4 de Fernando, así lo bautizó él para cumplir su sueño. Sequeiro reconoce que sin su R4 “René” nada de esto hubiera sido posible. Ahora pasan por San Juan y en su estadía Fernando dará una clase de fotografía en viajes para seguir financiando este sueño.

El génesis de esta odisea surge de una reflexión: “Por lo general nos dicen que hay que cumplir un ciclo, primaria, secundaria, universidad (si se puede), después formar una familia. Y después, cuando sos ´grande´, cuando te jubilás ahí recién tenés tiempo para disfrutar. Yo me lo planteé al revés, voy a aprovechar ahora que soy joven, que me puedo subir a una montaña, que puedo dormir al aire libro o hacer caminatas largas.” A partir de eso, este quijote buscó a su rocinante, René, su R4. La elección estuvo bien mediada, era fácil de arreglar, era económico y por sobre todo es parte del gen argentino. Cuenta que no falta quien se le acerque y le narre una historia relacionada al automóvil, “mi abuelo tenía uno igual”, “en uno de estos aprendí a manejar”, “este auto fue quien me acompaño en mi primer noviazgo” y así sigue rememorando con una sonrisa las anécdotas, llenas de cariño, que llegan a sus oídos.

Fernando se lanzó con lo que tenía puesto junto su fiel amigo René, sabía que iba a ser difícil pero el premio, esa libertad si horario, ese mundo que se expandía, merecían toda la sangre, el sudor y las lágrimas.

Esta odisea que tiene como objetivo máximo cruzar todo América e intentar llegar a México. El viaje inició en Carmen de Patagones, de donde es oriundo Fer, de ahí pasó por Rio Negro hasta las cataratas del Iguazú, cruzó todo el sur Brasil, pasó por la costa uruguaya, siguió y siguió hasta Córdoba y de ahí llegó a San Juan. Ahora espera ir por el norte argentino, norte de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y seguir y seguir.

Para sostener este viaje Fer se vale de su oficio de fotógrafo, vende artesanías, de la solidaridad de la gente, cuenta que le han llenado el tanque para que siga cumpliendo su sueño en nombre de todos los que tienen el sueño de vivir viajando y por primera vez desde que parió, dará un taller de fotografía y bautizará este método en San Juan. El work shop será este viernes 29 de noviembre, en el estudio Nueva Foto Martin ubicado en Rivadavia entre Avenida Rioja y Jujuy. Para información se puede contactar a Fer en “Rene y su odisea” en Facebook e Instagram.